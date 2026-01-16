قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاروق حسني: قصور الثقافة قادرة على التجدد في العصر الرقمي .. وهذه رؤيتي لتطويرها
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة مياه النيل
قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟
طالب صدم موتوسيكل بالسيارة وحاول الهرب.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طنطا
ترامب يشكر الرئيس السيسي على جهوده لوقف إطلاق النار في غزة
الداخلية تكشف تفاصيل إجبار سيدة على إستقلال سيارة عنوة بالجيزة
بديلة عن حماس| تعليق ناري من عمرو أديب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة تقاسم مياه النيل نهائيا
الكاف يعاقب مروان عطية وصلاح محسن بعد أحداث مواجهة السنغال
خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي
الاتفاق يعمق جراح الاتحاد ويخطف فوزا ثمينا في ملعب الإنماء بدوري روشن
مجلس الوزراء: فوز أشرف صبحي برئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

في اليوم العالمي للطعام الحار.. 5 فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي
فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي
آية التيجي

يحتفل عشاق النكهات القوية حول العالم بـ اليوم العالمي للطعام الحار، لكن الأكلات السبايسي لا تقتصر فوائدها على المذاق فقط.

فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

كشف موقع Cleveland Clinic، أن تناول الطعام الحار باعتدال قد يحمل فوائد صحية مهمة للجسم، تمتد من تحسين صحة القلب إلى دعم المناعة والمزاج، وتشمل:

ـ تعزيز حرق الدهون وفقدان الوزن:
تحتوي الأطعمة الحارة على مادة الكابسيسين، التي تساهم في رفع معدل الأيض، وزيادة حرق السعرات الحرارية، ما يساعد على فقدان الوزن عند اتباع نظام غذائي متوازن.

ـ تحسين صحة القلب والأوعية الدموية:
تشير الدراسات إلى أن تناول الطعام الحار قد يساعد في:
خفض ضغط الدم
تقليل مستويات الكوليسترول الضار
تحسين تدفق الدم
مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

ـ تقوية جهاز المناعة:
الفلفل الحار غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، التي تساعد الجسم على مقاومة العدوى وتقليل الالتهابات وتعزيز مناعة الجسم الطبيعية.

ـ تحسين عملية الهضم:
بعكس الشائع، فإن الأكلات السبايسي قد تحفز إفراز العصارات الهضمية وتدعم صحة الجهاز الهضمي عند تناولها بكميات معتدلة.

ـ تحسين المزاج وتقليل التوتر:
الطعام الحار يحفز إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، ما يساعد على تحسين الحالة المزاجية وتقليل الشعور بالتوتر والضغط النفسي.

فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

وينصح الأطباء بتناول الأكلات الحارة باعتدال، خاصة للأشخاص الذين يعانون من:
قرحة المعدة
القولون العصبي
ارتجاع المريء.

فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

الطعام الحار.. نكهة وفوائد

وفي اليوم العالمي للطعام الحار، تؤكد الأبحاث أن الأكلات السبايسي يمكن أن تكون خيارًا صحيًا ومفيدًا، إذا تم تناولها بشكل معتدل وضمن نظام غذائي متوازن. 

اليوم العالمي للطعام الحار فوائد الطعام الحار الأكلات السبايسي فوائد الأكل الحار الكابسيسين الفلفل الحار حرق الدهون صحة القلب تقوية المناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس؟.. قرار حكومي يحدد

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

إسعاف

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

غدا بشمال سيناء.. انطلاق الأسبوع الـ40 لأطفال المحافظات الحدودية أهل مصر

محافظ الغربية

العبور الآمن لأهالي المحلة| منظومة إشارات ذكية.. ممرات مشاة فسفورية بشارع البحر.. وتوجيهات من محافظ الغربية

سيارة الشيخ الشعراوي

حكاية إعلان سيارة الشعراوي في معرض سيارات بالمنوفية لبيعها.. ما القصة؟

بالصور

في اليوم العالمي للطعام الحار.. 5 فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي
فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي
فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

غلق وتشميع مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة بقرية الخرس بمنيا القمح .. صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

اكتشاف وظائف خفية للزائدة الدودية وتأثيرها على صحة الجسم

ما هي الزائدة الدودية؟
ما هي الزائدة الدودية؟
ما هي الزائدة الدودية؟

قرية أبونجاح بالشرقية تستغيث لبوار أراض زراعية بسبب مشكلات الصرف

ارض زراعية
ارض زراعية
ارض زراعية

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد