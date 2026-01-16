في اليوم العالمي للطعام الحار.. 5 فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

يحتفل عشاق النكهات القوية حول العالم بـ اليوم العالمي للطعام الحار، لكن الأكلات السبايسي لا تقتصر فوائدها على المذاق فقط.

فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

كشف موقع Cleveland Clinic، أن تناول الطعام الحار باعتدال قد يحمل فوائد صحية مهمة للجسم، تمتد من تحسين صحة القلب إلى دعم المناعة والمزاج، وتشمل:

ـ تعزيز حرق الدهون وفقدان الوزن:

تحتوي الأطعمة الحارة على مادة الكابسيسين، التي تساهم في رفع معدل الأيض، وزيادة حرق السعرات الحرارية، ما يساعد على فقدان الوزن عند اتباع نظام غذائي متوازن.

ـ تحسين صحة القلب والأوعية الدموية:

تشير الدراسات إلى أن تناول الطعام الحار قد يساعد في:

خفض ضغط الدم

تقليل مستويات الكوليسترول الضار

تحسين تدفق الدم

مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ـ تقوية جهاز المناعة:

الفلفل الحار غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، التي تساعد الجسم على مقاومة العدوى وتقليل الالتهابات وتعزيز مناعة الجسم الطبيعية.

ـ تحسين عملية الهضم:

بعكس الشائع، فإن الأكلات السبايسي قد تحفز إفراز العصارات الهضمية وتدعم صحة الجهاز الهضمي عند تناولها بكميات معتدلة.

ـ تحسين المزاج وتقليل التوتر:

الطعام الحار يحفز إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، ما يساعد على تحسين الحالة المزاجية وتقليل الشعور بالتوتر والضغط النفسي.

وينصح الأطباء بتناول الأكلات الحارة باعتدال، خاصة للأشخاص الذين يعانون من:

قرحة المعدة

القولون العصبي

ارتجاع المريء.

الطعام الحار.. نكهة وفوائد

وفي اليوم العالمي للطعام الحار، تؤكد الأبحاث أن الأكلات السبايسي يمكن أن تكون خيارًا صحيًا ومفيدًا، إذا تم تناولها بشكل معتدل وضمن نظام غذائي متوازن.