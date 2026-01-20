أعراض الدوالى في القدمين ومتى يجب زيارة الطبيب

تعد الدوالي من المشكلات الصحية الشائعة بين النساء والرجال خاصة كبار السن وتسبب آلاما قوية وتشوه مظهر الجلد.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أعراض الأوردة العنكبوتية و الدوالي:

أوردة ذات لون أرجواني داكن أو أزرق أو بلون الجلد نفسه ويختلف مدى سهولة ملاحظة تغيرات لون الجلد أو صعوبتها حسب لون الجلد.

أوردة تبدو ملتوية ومنتفخة وغالبًا ما تبدو مثل الحبال على الساقين.

أعراض الدوالى

وقد تشمل أعراض الأوردة الدوالية المؤلمة عند ظهورها ما يأتي:

شعور بالألم أو ثقل في الساقين.

شعور بالحرقة وألم نابض وتقلصات مؤلمة في العضلات وتورم في أسفل الساقين.

تفاقم الألم بعد الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة.

حكة حول وريد أو أكثر.

تغيرات في لون الجلد حول الوريد الدوالي.

تشبه الأوردة العنكبوتية الأوردة الدوالية، لكنها أصغر حجمًا وتظهر بالقرب من سطح الجلد وقد تبدو مثل شبكة العنكبوت.

وتحدث في الساقين، إلا أنه يمكن ملاحظتها أيضًا على الوجه وتتفاوت الأوردة العنكبوتية من حيث الحجم، وغالبًا ما تبدو مثل شبكة العنكبوت.

متى تزور الطبيب

إذا كنت قلقًا بشأن شكل أوردتك وملمسها ولم تساعدك تدابير الرعاية الذاتية التي اتبعتها، فتوجَّه لزيارة اختصاصي الرعاية الصحية.