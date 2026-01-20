قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرزهم رامز جلال وإلهام شاهين.. نجوم الفن يستقبلون العام الجديد بتأدية مناسك العمرة |صور
الجمارك توضح تفاصيل قرار إلغاء إعفاء الضريبة على الهواتف المحمولة
شروط سهلة.. طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية
صدمة للسنغال.. قرارات مرتقبة من " كاف" بعد أحداث نهائي إفريقيا
مجلس حكماء المسلمين يعزي باكستان في ضحايا حريق مول كراتشي
بتهمة نشر فيديوهات خا.دشة للحياء.. التيك توكر أسماء إسماعيل تواجه هذه العقوبة
الجيش السوري يسقط مسيرتين مفخختين لقوات «قسد» قرب الشدادي بريف الحسكة الجنوبي
هل يجوز إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية؟.. أمين الإفتاء يجيب
ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأمن القومي
مرأة ومنوعات

أعراض الدوالى في القدمين ومتى يجب زيارة الطبيب

اسماء محمد

تعد الدوالي من المشكلات الصحية الشائعة بين النساء والرجال خاصة كبار السن  وتسبب آلاما قوية وتشوه مظهر الجلد.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أعراض الأوردة العنكبوتية و الدوالي:

أوردة ذات لون أرجواني داكن أو أزرق أو بلون الجلد نفسه ويختلف مدى سهولة ملاحظة تغيرات لون الجلد أو صعوبتها حسب لون الجلد.

أوردة تبدو ملتوية ومنتفخة وغالبًا ما تبدو مثل الحبال على الساقين.

أعراض الدوالى

وقد تشمل أعراض الأوردة الدوالية المؤلمة عند ظهورها ما يأتي:

شعور بالألم أو ثقل في الساقين.

شعور بالحرقة وألم نابض وتقلصات مؤلمة في العضلات وتورم في أسفل الساقين.

تفاقم الألم بعد الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة.

حكة حول وريد أو أكثر.

تغيرات في لون الجلد حول الوريد الدوالي.

تشبه الأوردة العنكبوتية الأوردة الدوالية، لكنها أصغر حجمًا وتظهر بالقرب من سطح الجلد وقد تبدو مثل شبكة العنكبوت.

وتحدث في الساقين، إلا أنه يمكن ملاحظتها أيضًا على الوجه وتتفاوت الأوردة العنكبوتية من حيث الحجم، وغالبًا ما تبدو مثل شبكة العنكبوت.

متى تزور الطبيب

إذا كنت قلقًا بشأن شكل أوردتك وملمسها ولم تساعدك تدابير الرعاية الذاتية التي اتبعتها، فتوجَّه لزيارة اختصاصي الرعاية الصحية.

