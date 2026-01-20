أعلنت وزارة الدفاع السورية، وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام بعد الاتفاق الجديد مع قسد، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت وزارة الدفاع السورية:" إعلان وقف إطلاق النار من الساعة الثامنة مساء اليوم ولمدة 4 أيام".

وفي وقت سابق، أكد الرئاسة السورية أنه لن توجد أي قوات مسلحة بالقرى الكردية باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة وفقا للاتفاق.

وقالت الرئاسة السورية، إنه تم الاتفاق على دمج قوات قسد ضمن وزارتي الدفاع والداخلية واستمرار النقاشات حول آلية الدمج.

وأضافت الرئاسة السورية: المؤسسات المدنية لقسد ستدمج ضمن هيكل الحكومة السورية، ويتم تنفيذ التفاهم سيبدأ اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وتابعت الرئاسة السورية: مظلوم عبدي سيطرح اسم مرشح من قسد لمنصب مساعد وزير الدفاع ويقترح مرشحا لمنصب محافظ الحسكة".