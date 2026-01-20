الرئاسة السورية: الاتفاق على دمج قوات قسد ضمن وزارتي الدفاع والداخلية واستمرار النقاشات حول آلية الدمج

أكد الرئاسة السورية أنه لن توجد أي قوات مسلحة بالقرى الكردية باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة وفقا للاتفاق، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقالت الرئاسة السورية، إنه تم الاتفاق على دمج قوات قسد ضمن وزارتي الدفاع والداخلية واستمرار النقاشات حول آلية الدمج.

وأضافت الرئاسة السورية: المؤسسات المدنية لقسد ستدمج ضمن هيكل الحكومة السورية، ويتم تنفيذ التفاهم سيبدأ اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وتابعت الرئاسة السورية: مظلوم عبدي سيطرح اسم مرشح من قسد لمنصب مساعد وزير الدفاع ويقترح مرشحا لمنصب محافظ الحسكة".

وأكملت الرئاسة السورية: "مظلوم عبدي سيقترح أسماء لعضوية مجلس الشعب وقائمة أفراد للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة السورية".