مصادر سورية تؤكد عدم إلزام قوات قسد بالاتفاق مع الجيش السوري

قال خليل هملو مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الحكومة السورية أصدرت بيانًا قبل قليل أكدت فيه أن العبرة في الاتفاق الذي وُقّع يوم أمس لا تكمن في التوقيع بحد ذاته، وإنما في مدى الالتزام بتنفيذه على أرض الواقع.

وأوضح أن خروقات واضحة لهذا الاتفاق بدأت منذ ساعات المساء، واستمرت منذ ساعات الصباح، وسُجلت في ثلاثة مواقع شملت ريف حلب الشرقي ومدينة الرقة ومحافظة الحسكة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الحكومة السورية حمّلت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مسؤولية ما جرى، ولا سيما ما أُعلن قبل نحو ساعتين بشأن سجن "الكمب الصيني" الواقع في مدينة الشدادي، داخل حقل نفطي وبالقرب من القاعدة الأمريكية، التي لا تبعد عنه سوى مئات الأمتار.

وأشار إلى أن البيان الحكومي عكس مؤشرات سلبية، توحي بأن الأوضاع لا تسير في الاتجاه الذي كان مأمولًا من الاتفاق الموقع.

وذكر، أن اتفاقًا سابقًا وُقّع قبل 11 شهرًا لم تلتزم قسد ببنوده، كما أن الاتفاق الذي جرى توقيعه يوم أمس لم يُنفذ بدوره على الأرض.

ولفت إلى أن مصادر محلية في مناطق الجزيرة السورية، ولا سيما في محافظتي الرقة والحسكة، أكدت أن الجميع يرحب بالاتفاق ويسعى إلى التهدئة، إلا أن الوقائع الميدانية جاءت مغايرة، في ظل اعتداءات متكررة نفذها عناصر حزب العمال الكردستاني وقوات “قسد” في تلك المناطق.

