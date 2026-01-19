قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ابنة الشيخ المنشاوي تناشد وزارة الأوقاف: توجد 3 مصاحف لوالدي أتمنى إخراجها لجمهوره
خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف
تحذير عاجل من تجربة ترند الماء المغلي في مصر.. ماذا حدث؟
الداخلية تكشف تفاصيل سيارة تسير عكس الاتجاه وعليها شعار مجلس النواب
مرصد الأزهر ينعى الإمام النيجيري أبوبكر عبد الله: ترك خلفه إرثا ناصعا من التسامح والشجاعة
لإبراز التراث الشعبي للمأكولات.. إطلاق الموسم الرابع من مبادرة «طبلية مصر»
لو مش عايز تكتب قايمة تعمل إيه؟ صندوق المأذونين الشرعيين يجيب
رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي
اعتراف إسرائيلي صادم.. الاحتلال فشل في الحد من الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين بالضفة
تصنيع محلي بخطوط إنتاج عالمية.. «مصنع 99 الحربي» في قلب خطة توطين الصناعة بمصر| تفاصيل
الداخلية السورية: نؤكد جاهزيتنا لتسلم إدارة وتأمين سجون عناصر داعش بالحسكة
إزاي تكتشف تسريب الغاز في بيتك.. نصائح من الحماية المدنية.. فيديو
توك شو

مصادر سورية تؤكد عدم إلزام قوات قسد بالاتفاق مع الجيش السوري

عادل نصار

قال خليل هملو مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الحكومة السورية أصدرت بيانًا قبل قليل أكدت فيه أن العبرة في الاتفاق الذي وُقّع يوم أمس لا تكمن في التوقيع بحد ذاته، وإنما في مدى الالتزام بتنفيذه على أرض الواقع.

وأوضح أن خروقات واضحة لهذا الاتفاق بدأت منذ ساعات المساء، واستمرت منذ ساعات الصباح، وسُجلت في ثلاثة مواقع شملت ريف حلب الشرقي ومدينة الرقة ومحافظة الحسكة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الحكومة السورية حمّلت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مسؤولية ما جرى، ولا سيما ما أُعلن قبل نحو ساعتين بشأن سجن "الكمب الصيني" الواقع في مدينة الشدادي، داخل حقل نفطي وبالقرب من القاعدة الأمريكية، التي لا تبعد عنه سوى مئات الأمتار.

وأشار إلى أن البيان الحكومي عكس مؤشرات سلبية، توحي بأن الأوضاع لا تسير في الاتجاه الذي كان مأمولًا من الاتفاق الموقع.

وذكر، أن اتفاقًا سابقًا وُقّع قبل 11 شهرًا لم تلتزم قسد ببنوده، كما أن الاتفاق الذي جرى توقيعه يوم أمس لم يُنفذ بدوره على الأرض.

ولفت إلى أن مصادر محلية في مناطق الجزيرة السورية، ولا سيما في محافظتي الرقة والحسكة، أكدت أن الجميع يرحب بالاتفاق ويسعى إلى التهدئة، إلا أن الوقائع الميدانية جاءت مغايرة، في ظل اعتداءات متكررة نفذها عناصر حزب العمال الكردستاني وقوات “قسد” في تلك المناطق.
 

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

نسرين طافش

بسعر عالي | فستان نسرين طافش يثير الجدل في Joy Awards 2026

القلقاس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس

نيللي كريم

ناقد موضة يحرج نيللي كريم بسبب إطلالتها في حفل Joy Awards.. شاهد

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع..صور

لماذا تظهر الهالات فجأة حتى مع النوم الكافي؟

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

