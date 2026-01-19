لو مش عايز تكتب قايمة تعمل إيه؟ صندوق المأذونين الشرعيين يجيب

أكد إبراهيم سليم رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، أن من لا يرغب في كتابة قائمة المنقولات الزوجية يقوم العريس بتجهيز مسكن الزوجية بالكامل ويعطي العروسة مهر ويكتب مؤخر صداق وفي هذه الحالة لا يوقع على قائمة .



وقال إبراهيم سليم في حوار على قناة " المحور، :" عند كتابة القائمة يجب ان يتم توصيفها توصيف سليم ويتم كتابة ما قام الزوج بشراؤه وتوصيفه كمهر للزوجة ".

وتابع إبراهيم سليم :" يتم كتابة الذهب كمهر للزوجة أما الجزء الذي اشترته الزوجة هو من مالها الخاص ويعتبر امانة لدى الزوج ".

وأكمل :" هناك دول عربية لا تقوم فيها الزوجة بتجهيز أي شيء عند الزواج والزوج يكون مسؤول عن كل شيء ".



وأضاف إبراهيم سليم :" بعض الأزواج يقومون بضياع حق الزوجة وهنا ظهرت قائمة المنقولات الزوجية لحفظ حق الزوجة ".

ولفت إبراهيم سليم :" قائمة المنقولات الزوجية مكونة من 3 أجزاء وهى ما قام الزوج بشراؤه وما قامت الزوجة بشراؤه والذهب ".

