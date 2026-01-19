صندوق المأذونين الشرعيين: قائمة المنقولات الزوجية أمر مستحدث على الشريعة

أكد إبراهيم سليم رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، أن قائمة المنقولات الزوجية أمر مستحدث على الشريعة الإسلامية ، مضيفا:" في عصر الرسول مكنش فيه قائمة منقولات ".

وقال إبراهيم سليم في حوارها على قناة " المحور، :" زمان كان الزوج لما يتجوز كان بيجيب مهر وياخد العروسة ويتزوجها وزمان أيام الرسول كان المهر قيمته مرتفعة للغاية ".

وتابع إبراهيم سليم :" منذ 40 سنة أصبح الزوج والزوجة يتشاركان في شراء محتويات المنزل سواء من غرف او أجهزة كهربائية ".

واكمل إبراهيم سليم :" بعض الأزواج يقومون بضياع حق الزوجة وهناك ظهرت قائمة المنقولات الزوجية لحفظ حق الزوجة ".

ولفت إبراهيم سليم :" قائمة المنقولات الزوجية مكونة من 3 أجزاء وهم ما قام الزوج بشراؤه وما قامت الزوجة بشراؤه والذهب ".

