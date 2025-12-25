قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

خبيرة أسرية تكشف سر خوف الرجال من كتابة الذهب في قائمة المنقولات

الذهب
الذهب
محمد شحتة

كشفت المحامية وخبيرة العلاقات الأسرية نهى الجندي عن السبب وراء تردد العديد من الرجال في تضمين الذهب ضمن قائمة المنقولات الزوجية. 

وأوضحت أن الخوف الأكبر لدى الرجال يرتبط بالالتزامات المالية التي قد تترتب على هذا البند، خاصة في حال حدوث طلاق أو خلافات زوجية.

وأكدت الجندي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أن الذهب في القائمة لا يمثل ترفًا أو مبالغة، بل هو ضمانة لحماية حقوق الزوجة وممتلكاتها، خصوصًا في الظروف الطارئة مثل الطرد من مسكن الزوجية أو عدم القدرة على استعادة الذهب أثناء النزاع.

وشددت خبيرة العلاقات الأسرية على أن الحفاظ على بند الذهب يوازن الحقوق بين الزوجين ويقلل من النزاعات، مشيرة إلى أهمية التعامل مع الموضوع بمرونة وتفاهم بعيدًا عن التشنج أو النزاعات الحادة.
 

الذهب قائمة المنقولات المنقولات الزوجية نهى الجندى الزواج العلاقات الأسرية

