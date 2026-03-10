قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طائرة الزمالك تواجه بتروجت في الدوري الممتاز .. غدا
دعاء ليلة القدر 21 رمضان لـ دار الإفتاء.. ردّد أفضل صيغة للدعاء المستجاب
كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها
راحوا قسم الشرطة ضاربين بعض بسبب كلب | خناقة مثيرة في مدينة بدر
الملّاك في ورطة .. توريث شقق الإيجار القديم بهذه الحالة
أسعار البنزين في أمريكا تتجاوز 3.50 دولار للجالون مع اضطراب سوق النفط
البيت الأبيض : الجيش الأمريكي يستهدف قدرات إيران الصاروخية بضربات جوية
ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج
بتوجيهات شيخ الأزهر.. الطالب الحسن حسام 16 سنة يؤم آلاف المصلين بالجامع الأزهر
الأرصاد: لا تنخدعوا بدفء النهار.. والحرارة تنخفض لأقل من 10 درجات في هذه المناطق
إيقاف فاركه مدرب ليدز يونايتد مباراة لسبب صادم
8 خطوات سحرية لتخفيض استهلاك بنزين السيارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أولاد الراعي الحلقة 21 .. أحمد عيد يقلب الأحداث

أولاد الراعي
أولاد الراعي
قسم الفن

شهدت الحلقة 21 من مسلسل «أولاد الراعي»، المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2026 على قنوات CBC وDMC إلى جانب منصة Watch it الرقمية، تطورات درامية جديدة في مسار الأحداث.
 

وخلال الحلقة، توجه "نديم" الذي يجسد دوره الفنان أحمد عيد، للبحث عن "رمضان" زوج "فتحية"، والذي يمتلك معلومات مهمة حول واقعة اختطاف ابنته منذ طفولتها. وعند سؤاله لجيران "رمضان"، أخبروه بأنه سافر إلى إحدى دول الخليج.
 

كما كشفت الأحداث عن وجود شخص يراقب تحركات "نديم"، حيث قام بالاتصال بـ"طارق" الذي يؤدي دوره الفنان محمد عز، وأبلغه بما جرى.
 

وفي تطور مفاجئ، تبين أن "طارق" هو من قام بإخفاء "رمضان"، وأنه يقف وراء اختطاف ابنة "نديم" منذ طفولتها، وذلك بدافع الانتقام لوفاة والده.



مسلسل أولاد الراعي

وتدور أحداث «أولاد الراعي» في إطار اجتماعي درامي حول ثلاثة أشقاء يجسد أدوارهم كل من ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد، حيث تجمعهم رحلة كفاح طويلة تبدأ من نقطة الصفر وتنتهي بتأسيس إمبراطورية تجارية كبيرة. ومع توسع أعمالهم وازدياد نفوذهم في عالم المال والتجارة، تتحول النجاحات إلى اختبار حقيقي للعلاقات العائلية والولاء بين الإخوة.
 

ومع تضخم الثروة وتزايد المصالح المتشابكة، تتصاعد الصراعات الداخلية والخارجية بين الشخصيات، لتجد العائلة نفسها أمام اختيارات مصيرية قد تهدد الكيان الذي بنته عبر سنوات طويلة، وتكشف في الوقت نفسه الوجه الآخر للقوة والسلطة.
 

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أبطاله الرئيسيين كل من نرمين الفقي، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، نوران ماجد، إيناس كامل، فادية عبد الغني، شادي مقار، غادة طلعت، وكريم عبد الخالق، إلى جانب عدد من الفنانين.
 

أولاد الراعي مسلسل أولاد الراعي منصة WATCH IT

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

صورة أرشيفية

معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية

بالصور

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

علاقة خفية بين السرطان وفقر الدم.. تزيد التعب وتؤثر على العلاج

أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم
أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم
أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم

8 خطوات سحرية لتخفيض استهلاك بنزين السيارة

تخفيض استهلاك بنزين السيارة
تخفيض استهلاك بنزين السيارة
تخفيض استهلاك بنزين السيارة

مسلسل الكينج الحلقة 21 .. القبض على محمد إمام .. وأحمد كشك ينصب فخا لشقيقه

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد