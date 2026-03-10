أولاد الراعي الحلقة 21 .. أحمد عيد يقلب الأحداث

شهدت الحلقة 21 من مسلسل «أولاد الراعي»، المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2026 على قنوات CBC وDMC إلى جانب منصة Watch it الرقمية، تطورات درامية جديدة في مسار الأحداث.



وخلال الحلقة، توجه "نديم" الذي يجسد دوره الفنان أحمد عيد، للبحث عن "رمضان" زوج "فتحية"، والذي يمتلك معلومات مهمة حول واقعة اختطاف ابنته منذ طفولتها. وعند سؤاله لجيران "رمضان"، أخبروه بأنه سافر إلى إحدى دول الخليج.



كما كشفت الأحداث عن وجود شخص يراقب تحركات "نديم"، حيث قام بالاتصال بـ"طارق" الذي يؤدي دوره الفنان محمد عز، وأبلغه بما جرى.



وفي تطور مفاجئ، تبين أن "طارق" هو من قام بإخفاء "رمضان"، وأنه يقف وراء اختطاف ابنة "نديم" منذ طفولتها، وذلك بدافع الانتقام لوفاة والده.





مسلسل أولاد الراعي

وتدور أحداث «أولاد الراعي» في إطار اجتماعي درامي حول ثلاثة أشقاء يجسد أدوارهم كل من ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد، حيث تجمعهم رحلة كفاح طويلة تبدأ من نقطة الصفر وتنتهي بتأسيس إمبراطورية تجارية كبيرة. ومع توسع أعمالهم وازدياد نفوذهم في عالم المال والتجارة، تتحول النجاحات إلى اختبار حقيقي للعلاقات العائلية والولاء بين الإخوة.



ومع تضخم الثروة وتزايد المصالح المتشابكة، تتصاعد الصراعات الداخلية والخارجية بين الشخصيات، لتجد العائلة نفسها أمام اختيارات مصيرية قد تهدد الكيان الذي بنته عبر سنوات طويلة، وتكشف في الوقت نفسه الوجه الآخر للقوة والسلطة.



ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أبطاله الرئيسيين كل من نرمين الفقي، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، نوران ماجد، إيناس كامل، فادية عبد الغني، شادي مقار، غادة طلعت، وكريم عبد الخالق، إلى جانب عدد من الفنانين.

