الحكومة السورية: أخطرنا الجانب الأمريكي رسميا بنية قسد الانسحاب من محيط مخيم الهول

أكدت وكالة سانا السورية، أن الحكومة السورية قالت إنها أخطرت منذ ليلة أمس الجانب الأمريكي رسميا بنية قسد الانسحاب من محيط مخيم الهول، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.



وقالت سانا: الحكومة السورية تقول إن الحديث عن انسحاب قسد من محيط مخيم الهول استوجب تحركا فوريا لتدارك أي فجوة أمنية.

وأضافت سانا: "الحكومة السورية أكدت لواشنطن استعدادها لتسلم المواقع بمحيط مخيم الهول لمنع استغلال الانسحاب من تنظيمات إرهابية".

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول كردي، الثلاثاء، انهيار المفاوضات بين الرئيس السوري أحمد الشرع ومظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية.

وقال المسؤول: "انهارت المفاوضات التي جرت أمس في دمشق بين اللواء مظلوم والسيد الشرع تماماً"، محملاً الحكومة المركزية مسؤولية الانهيار.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا الثلاثاء أن تركيا «لن تقبل بأي استفزاز» في ظل تجمعات تنظمها أحزاب وحركات مؤيدة للأكراد احتجاجاً على الهجوم الذي نفذته سلطات دمشق المدعومة من أنقرة على القوات الكردية في شمال شرقي سوريا.