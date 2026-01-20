حزب العمال الكردستاني التركي : لن نتخلى أبدًا عن أكراد سوريا





نقلت وكالة أنباء فرات اليوم الثلاثاء عن أحد قادة جماعة حزب العمال الكردستاني المسلحة قوله إن المقاتلين الأكراد في تركيا "لن يتخلوا أبداً" عن الأكراد في سوريا في أعقاب الهجوم الذي شنته دمشق.

بدأت القوات السورية هجوماً قبل نحو أسبوعين، مما أدى إلى إخراج قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد من مدينة حلب الشمالية، وتوسعت خلال عطلة نهاية الأسبوع لتتوغل عميقاً في الأراضي التي تسيطر عليها القوات الكردية منذ أكثر من عقد.

نقل موقع فرات عن مراد كارايلان من حزب العمال الكردستاني (PKK) قوله"يجب أن تعلموا أننا لن نترككم وحدكم. مهما كلف الأمر، لن نترككم وحدكم أبدًا.. نحن كشعب كردي بأكمله وكحركة، سنفعل كل ما هو ضروري".

تقود الحكومة التركية، وهي حليف وثيق للقيادة السورية، في الوقت نفسه حملة للتوصل إلى تسوية مع حزب العمال الكردستاني - المصنف كجماعة إرهابية من قبل تركيا والغربيين.

يوم الاثنين، تظاهر ما لا يقل عن 500 شخص في مدينة ديار بكر التركية ذات الأغلبية الكردية احتجاجاً على الهجوم السوري. واندلعت اشتباكات عندما حاولت الشرطة تفريق الاحتجاج.

دعا حزب الديمقراطية المؤيد للأكراد، وهو ثالث أكبر قوة في البرلمان التركي، إلى تنظيم مسيرة يوم الثلاثاء في بلدة نصيبين الواقعة على الحدود مع سوريا.