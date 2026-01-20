الرئيس الباكستاني يدين بشدة تفجير المطعم الصيني في العاصمة الأفغانية

أ ش أ

أدان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بشدة التفجير الذي استهدف مطعما صينيا في العاصمة الأفغانية كابول خلال الساعات الماضية وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا.



وأعرب زرداري - حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية اليوم الثلاثاء - عن حزنه العميق إزاء سقوط خسائر بشرية جراء هذا التفجير، كما تقدم بالتعازي لأسر الضحايا.



وأشاد الرئيس الباكستاني بجهود المواطنين الصينيين الذين واصلوا العمل من أجل تنمية أفغانستان على الرغم من تزايد انعدام الأمن والمخاطر الجسيمة التي تهدد حياتهم.



كما شدد زرداري مجددا على ضرورة عدم السماح لأي جماعات إرهابية بأن تتخذ من أفغانستان ملاذا آمنا، مؤكدا ضرورة الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين.