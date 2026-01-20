الأمن الروسي يستهدف مقر قيادة أوكراني في مقاطعة سومي

أعلن الأمن الروسي، اليوم الثلاثاء، أن قواته المسلحة، نفذت ضربة نارية مركزة استهدفت مقر قيادة تابع لحرس الحدود الأوكراني في بلدة ستيتسكوفكا بمقاطعة سومي؛ ما أدى إلى تدمير المركز بالكامل.



وأكد الأمن الروسي لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أنه تم تدمير مركز القيادة التابع للمركز الحدودي الثاني للفرقة المتنقلة الـ15 التابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني جراء القصف، وأسفرت العملية عن خسائر في صفوف الضباط الأوكرانيين وتدمير وحدات عدة من المعدات العسكرية.



وتواصل قوات مجموعة "الشمال" الروسية عملياتها في المنطقة، حيث تمكنت خلال الساعات الـ24 الماضية، من تحييد أكثر من 170 مسلحا أوكرانيا وتدمير آليات قتالية ومدنية ومحطة حرب إلكترونية، إضافة إلى 5 مستودعات للذخيرة والإمدادات العسكرية.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أشار إلى أن الجيش الروسي يواصل تنفيذ خطة إنشاء منطقة عازلة أمنية في مقاطعتي خاركوف وسومي، لضمان حماية الحدود الروسية.

