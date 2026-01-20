لافروف: روسيا قلقة إزاء المحاولات الصارخة لزعزعة استقرار الوضع في إيران

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الهجوم الأمريكي على فنزويلا غزو مسلح وحشي، معربا عن قلق موسكو إزاء المحاولات الصارخة لزعزعة استقرار الوضع في إيران.

وقال لافروف: "اليابان تتحدث علنًا بالفعل عن ضرورة مراجعة وضع البلاد كدولة غير نووية، واليوم العالم يلعب لعبة "من الأقوى هو على حق".

وأضاف وزير الخارجية الروسي: “روسيا ستدافع باتساق عن مصالحها ولن تسمح بانتهاك حقوقها القانونية”.

وتابع: “في الماضي كان من الصعب التخيل أن المناقشات حول جرينلاند ستصل إلى مسألة الحفاظ على وحدة الناتو، وروسيا مستعدة للعمل على الجبهة الخارجية مع أي جهة ترغب في العمل دون ابتزاز على أساس المعاملة بالمثل”.

وختم: “الغالبية العظمى من الدول لا تريد نسيان تاريخ الحرب العالمية الثانية، والعلاقات بين روسيا والصين غير مسبوقة من حيث مستواها وعمقها، وموسكو تستعد لعقد القمة الروسية الأفريقية الثالثة”.

