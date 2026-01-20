قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لافروف: روسيا قلقة إزاء المحاولات الصارخة لزعزعة استقرار الوضع في إيران

محمود نوفل

 أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الهجوم الأمريكي على فنزويلا غزو مسلح وحشي، معربا عن  قلق موسكو إزاء المحاولات الصارخة لزعزعة استقرار الوضع في إيران.

وقال لافروف: "اليابان تتحدث علنًا بالفعل عن ضرورة مراجعة وضع البلاد كدولة غير نووية، واليوم العالم يلعب لعبة "من الأقوى هو على حق".

وأضاف وزير الخارجية الروسي: “روسيا ستدافع باتساق عن مصالحها ولن تسمح بانتهاك حقوقها القانونية”.

وتابع: “في الماضي كان من الصعب التخيل أن المناقشات حول جرينلاند ستصل إلى مسألة الحفاظ على وحدة الناتو، وروسيا مستعدة للعمل على الجبهة الخارجية مع أي جهة ترغب في العمل دون ابتزاز على أساس المعاملة بالمثل”.

وختم: “الغالبية العظمى من الدول لا تريد نسيان تاريخ الحرب العالمية الثانية، والعلاقات بين روسيا والصين غير مسبوقة من حيث مستواها وعمقها، وموسكو تستعد لعقد القمة الروسية الأفريقية الثالثة”.
 

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

أحمد عيد

شوبير: أحمد عيد بديل لمحمد هاني وأتمنى منح الفرصة للأسيوطي

حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم يقترب من برشلونة .. إعارة مع خيار الشراء في انتظار الحسم النهائي

يس توروب

الميركاتو الأهلاوي.. مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن الصفقات

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

