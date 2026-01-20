قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا
صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي |الرابط
الهلال الأحمر يعزز مد غزة بسلال غذائية ومواد طبية وشتوية عبر قافلة «زاد العزة» 120
الأونروا تحذر من تصعيد خطير.. الاحتلال يهدم مقر الوكالة في القدس
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بمركز تسوق في باكستان إلى 26 قتيلا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر الديك غرب سلفيت
الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بشن غارات وإطلاق نار وسط وجنوب قطاع غزة
لخدمة ملايين المواطنين.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل مدينة العاصمة الطبية
حزب العمال الكردستاني التركي : لن نتخلى أبدًا عن أكراد سوريا
حسن الخطيب: مصر تمتلك قدرات طاقة متجددة بـ 1000 جيجاوات وتضاعف عوائد أصولها
بين قيود سيميوني وحلم الهجوم المفتوح.. هل يكون "العنكبوت" هو وريث ليفاندوفسكي في برشلونة؟
أخبار العالم

إيران تضبط شحنة معدات تقنية والكترونية كبيرة خاصة بالتجسس

محمود نوفل

نجحت وزارة الأمن الإيرانية ، في ضبط شحنة معدات تقنية والكترونية كبيرة خاصة بالتجسس وعمليات التخريب، دخلت إيران من إحدى دول الجوار.

وفي وقت لاحق ، أعلن الحرس الثوري الإيراني القبض على 3 مسلحين من أنصار الملكية و5 آخرين تابعين لمجاهدي خلق بمحافظة خرسان الرضوية.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني، أنه تم ضبط مجموعة من الأسلحة وتجهيزات للمتفجرات في مخابئ المعتقلين.

سبق قبل أيام أن قال قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني، إن بلاده تخوض حالياً "حرباً مركّبة وشاملة" مع العدو، تشمل أبعاداً متعددة لا تقتصر على الجانب العسكري التقليدي.

وأوضح أن هذه الحرب تمتد إلى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، إضافة إلى الفضاءين السيبراني والأمني والدفاعي، مشدداً على ضرورة العمل المستمر على تحديث القدرات والاستعداد في مختلف الميادين لمواجهة التحديات المتغيرة.

كما أكد القائد أن القوات المسلحة الإيرانية، وبالاستناد إلى ما وصفه بـ"العون الإلهي" ودعم الشعب الإيراني، تتمتع بقوة وجاهزية كاملة تمكّنها من الرد "بقوة ساحقة" على أي خطأ قد يرتكبه العدو.

إيران الحرس الثوري الإيراني مجاهدي خلق محافظة خرسان الرضوية

دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل "جوي أووردز".
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
