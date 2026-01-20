إيران تضبط شحنة معدات تقنية والكترونية كبيرة خاصة بالتجسس

نجحت وزارة الأمن الإيرانية ، في ضبط شحنة معدات تقنية والكترونية كبيرة خاصة بالتجسس وعمليات التخريب، دخلت إيران من إحدى دول الجوار.

وفي وقت لاحق ، أعلن الحرس الثوري الإيراني القبض على 3 مسلحين من أنصار الملكية و5 آخرين تابعين لمجاهدي خلق بمحافظة خرسان الرضوية.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني، أنه تم ضبط مجموعة من الأسلحة وتجهيزات للمتفجرات في مخابئ المعتقلين.

سبق قبل أيام أن قال قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني، إن بلاده تخوض حالياً "حرباً مركّبة وشاملة" مع العدو، تشمل أبعاداً متعددة لا تقتصر على الجانب العسكري التقليدي.

وأوضح أن هذه الحرب تمتد إلى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، إضافة إلى الفضاءين السيبراني والأمني والدفاعي، مشدداً على ضرورة العمل المستمر على تحديث القدرات والاستعداد في مختلف الميادين لمواجهة التحديات المتغيرة.

كما أكد القائد أن القوات المسلحة الإيرانية، وبالاستناد إلى ما وصفه بـ"العون الإلهي" ودعم الشعب الإيراني، تتمتع بقوة وجاهزية كاملة تمكّنها من الرد "بقوة ساحقة" على أي خطأ قد يرتكبه العدو.