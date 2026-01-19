رئيس جمعية الصحفيين العمانية: لا حرب وشيكة بين إيران وأمريكا وإسرائيل

قال الدكتور محمد العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، إنه لا يعتقد بوجود قدرة حقيقية على خوض حرب شاملة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الأسلحة التي تمتلكها إيران ليست من الجيل الحديث، وأن مقارنة مكونات القوة العسكرية تكشف عن وجود فارق واضح بين الأطراف.

وأضاف العريمي في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ اتخاذ قرار الحرب لا يرتبط فقط بموازين القوة، بل بما يترتب عليه من خسائر كبيرة، متسائلًا عن مدى قدرة إسرائيل أو الولايات المتحدة، وكذلك إيران، على تحمّل كلفة الدخول في حروب من هذا النوع.

وأضاف: "لا أعتقد أن الولايات المتحدة أو إسرائيل قادرتان على تحمّل حرب طويلة الأمد"، مستشهدًا بحرب الأيام الـ12، حيث أظهرت الجغرافيا عاملًا مؤثرًا في الصراع، إذ يبلغ طول أطول شارع في إيران نحو 17 كيلومترًا، مقابل نحو كيلومتر ونصف فقط في تل أبيب، ما يعكس اختلافات جغرافية تنعكس بدورها على القدرة العسكرية والأمنية.

وأكد أن إسرائيل والولايات المتحدة لا تستطيعان خوض حرب طويلة الأمد عسكريًا أو أمنيًا أو اقتصاديًا، لافتًا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يمكنه الدخول في حرب غير مضمونة النتائج بنسبة 100%، في ظل ضغوط داخلية وقوى مؤثرة تعارض الانخراط في صراع واسع.