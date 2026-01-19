الجامعة العربية ترحب باتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل في سوريا

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، باتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، والتي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية العربية السورية في 18 يناير الجاري.

وأكد بيان صادر عن الأمانة العامة، أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة على طريق بناء الدولة السورية الجديدة وتعزيز مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل أراضيها، وذلك في إطار من الشراكة الوطنية على نحو ما أكد مرسوم الرئاسة السورية الصادر مؤخرا.

وجددت الأمانة العامة للجامعة العربية التزامها بكل ما من شأنه تعزيز سيادة الجمهورية العربية السورية واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها، والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى دعم سوريا.