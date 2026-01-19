قرارت عاجلة من النيابة بشأن قائد سيارة تحمل شعار مجلس النواب ويسير عكس الاتجاه

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس قائد سيارة تحمل شعار مجلس النواب؛ لقيادته عكس الاتجاه في شارع حسن المأمون بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإجراء تحليل مخدرات له.



تفاصيل الواقعة

كانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تمكنت من القبض على قائد سيارة تحمل شعار مجلس النواب في مدينة نصر، بعد أن باشرت الأجهزة الأمنية فحص مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سيارة ملاكي تحمل شعار مجلس النواب، تسير عكس الاتجاه بأحد الشوارع بمنطقة مدينة نصر.



ورصد الفيديو السيارة أثناء سيرها بشكل مخالف في شارع حسن المأمون، حيث قام قائدها بالصعود على رصيف المشاة لتجاوز الكثافات المرورية، قبل أن يتم القبض على السائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.