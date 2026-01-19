قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار المساء مكتوبة.. كلمات من سنة النبي ترفع عنك هموم الدنيا
17 عامًا من الصمت .. سيدة بشتيل تكشف عنفًا وتفاصيل مؤلمة
في اتصال هاتفي.. رئيس الوزراء يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء
نحن أبطال كأس أفريقيا | تحرك صادم من المغرب إلى الكاف بسبب السنغال
النصر يجهز حفل تكريم لـ ساديو ماني بعد تتويج السنغال بأمم أفريقيا
خلصانة بـ إعتذار .. تفاصيل إنتهاء أزمة كابتن ماجد في الزمالك
رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية لـ البابا تواضروس الثاني
درجة الحرارة 8 في الليل .. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
مبيصرفش علينا وعايز ياخد شقايا .. تفاصيل مثيرة في ضرب رجل زوجته بالبراجيل
انتصار لمحدودي الدخل.. رفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون.. التفاصيل كاملة
3 ركلات ترجيح مهدرة تغيّر تاريخ المغرب في كأس الأمم الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مبيصرفش علينا وعايز ياخد شقايا .. تفاصيل مثيرة في ضرب رجل زوجته بالبراجيل

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس المتهم بالتعدي على زوجته واحتجازها داخل منزل الزوجية في البراجيل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد استغاثة والدتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة وملابساتها واستمعت لأقوال الزوجة التي سردت تفاصيل تعرضها للاعتداء من زوجها بسبب خلافات بينهما على قيمة إيجار حضانة أجرها لها زوجها حتى فوجئت به يطالبها بزيادة الايجار او الحصول على الارباح كاملة رغم عدم انفاقه على المنزل أو أطفالهما ولرفضها حدثت بينهما مشادة كلامية فقام بالتعدي عليها بالضرب وإصابتها بعدة إصابات كما احتجزها داخل المنزل لمنعها من الخروج. 

أضافت الزوجة أنها استغاثت بوالدتها التي نشرت منشورا على فيسبوك ما دفع زوجها لاخراجها خشية ضبطه فحررت ضده محضرا بالواقعة وتم القاء القبض عليه واتهمته في النيابة بالتعدي عليها بالضرب واحتجازها. 

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بالتعدي على زوجته بمنطقة البراجيل.

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول منشور بصورة عن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على زوجته واحداث إصابتها بمنطقة البراجيل، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة البراجيل الجيزة مديرية أمن الجيزة التعدي على زوجته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

تكثيف الإجراءات الامنيه

امتحنوا ومحدش شافهم تاني.. جهود أمنية لكشف لغز اختفاء 3 فتيات بالمنيا

الزمالك

صدمة في الزمالك قبل مواجهة المصري.. السعيد ودونجا وأحمد ربيع خارج الحسابات

ترشيحاتنا

إبراهيم دياز ومبابي

مبابي يدعم إبراهيم دياز: يمر بلحظات صعبة وهدفنا الوقوف بجانبه

الزمالك

رابطة الأندية تصدر عقوبة ضد نادي الزمالك .. تفاصيل

الزمالك

موعد مباراة الزمالك والمصري فى الكونفدرالية والقنوات الناقلة

بالصور

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك وإنشاء مجمع مواقف بمركز الحسينية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد