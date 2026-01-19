مبيصرفش علينا وعايز ياخد شقايا .. تفاصيل مثيرة في ضرب رجل زوجته بالبراجيل

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس المتهم بالتعدي على زوجته واحتجازها داخل منزل الزوجية في البراجيل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد استغاثة والدتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة وملابساتها واستمعت لأقوال الزوجة التي سردت تفاصيل تعرضها للاعتداء من زوجها بسبب خلافات بينهما على قيمة إيجار حضانة أجرها لها زوجها حتى فوجئت به يطالبها بزيادة الايجار او الحصول على الارباح كاملة رغم عدم انفاقه على المنزل أو أطفالهما ولرفضها حدثت بينهما مشادة كلامية فقام بالتعدي عليها بالضرب وإصابتها بعدة إصابات كما احتجزها داخل المنزل لمنعها من الخروج.

أضافت الزوجة أنها استغاثت بوالدتها التي نشرت منشورا على فيسبوك ما دفع زوجها لاخراجها خشية ضبطه فحررت ضده محضرا بالواقعة وتم القاء القبض عليه واتهمته في النيابة بالتعدي عليها بالضرب واحتجازها.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بالتعدي على زوجته بمنطقة البراجيل.

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول منشور بصورة عن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على زوجته واحداث إصابتها بمنطقة البراجيل، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة مباشرة التحقيقات.