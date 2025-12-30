قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتفصيل والتواريخ.. خريطة الإجازات الرسمية في مصر حتى نهاية 2026
برشلونة يحدد بديل ليفاندوفسكي .. فلاهوفيتش يدخل دائرة الاهتمام
للموظفين | ضوابط ترحيل الإجازات الاعتيادية وحالات الإسقاط بالقانون
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم أمام المقاولون
التفاصيل الكاملة لمحاكمة رمضان صبحي .. انهيار اللاعب بعد حبسه سنة.. وترحيله وسط إجراءات أمنية مشددة
أنوماشي يتقدم بالهدف الثالث للمقاولون أمام الأهلي
أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل
رأس السنة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للاحتفالات.. ما القصة؟
القصة الكاملة لأزمة الدكتورة نوال الدجوي مع أسرتها في قضية الحجر
طلائع الجيش يتقدم بهدف أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر
وفاة طبيب شهير بالمعهد القومي للأورام في حادث أليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فرح تحول إلى مأتم .. القصة الكاملة لإنهاء حياة رقية فتاة البراجيل على يد عريس ليلة زفافه

طفلة البراجيل
طفلة البراجيل
محمود محسن

في واحدة من أكثر الحوادث مأساوية التي شهدتها منطقة البراجيل بمحافظة الجيزة مؤخرًا، تحولت لحظة فرح إلى مأساة بعد أن فقدت الطفلة 'رقية' حياتها إثر تعرضها لإصابة بطلق ناري اخترق رأسها أثناء وجودها داخل شرفة منزلها، حيث كانت مطمئنة بين أفراد أسرتها، قبل أن تستقر الرصاصة في جسدها الصغير.

 

والد طفلة البراجيل: العريس قتل بنتي وساب عروسته وهرب

كشف والد رقية، المعروفة إعلاميًا بـ«طفلة البراجيل»، تفاصيل جديدة ومؤثرة عن الحادث، مؤكدًا أن ما حدث لا يمكن لعقل أو قلب أن يستوعبه، مشيرًا إلى أن الواقعة تركت جرحًا غائرًا في نفوس الأسرة بأكملها.

وأضاف والد رقية، خلال لقائه مع نهال طايل في برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة صدى البلد 2، أن الزفاف شهد حضور أكثر من 150 شخصًا من الرجال والنساء، بينهم كبار سن وأشخاص محترمون، ولم يكن هناك أي مؤشرات على وجود مشكلات أو توترات قد تؤدي إلى ما حدث.

وأوضح أن موكب الزفاف كان يسير بصورة طبيعية، قبل أن يفاجأ الجميع بقيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي أثناء الزفة، ما تسبب في حالة من الذعر بين الحضور، وأسفر عن سقوط رقية، مؤكدًا أنها لم ترتكب أي ذنب، مطالبًا بالرحمة لها.

وأشار والد الضحية إلى أن أسرة المتهم فرت بالكامل من المنطقة عقب الواقعة، مؤكدًا أنه لا يعرف عن المتهم سوى اسمه الأول، ولم يسبق له التعامل معه أو رؤيته من قبل، موضحًا أنه بعد مراجعة كاميرات المراقبة، تبيّن أن ما حدث كان صادمًا وغير مسبوق حيث ترك العريس عروسه وهرب.

دلوعة ماما قتلها.. والد طفلة البراجيل: بنتي كانت رقيقة

وتابع أن المتهم كان يسير وسط الزفة محاطًا بعدد من الشباب، قبل أن يخرج سلاحًا ناريًا ويبدأ في إطلاق النار، ما أدى إلى تدمير فرحة أسرة بأكملها، مؤكدًا أن ما جرى جريمة مكتملة الأركان لا يمكن تبريرها بأي شكل.

وأكد والد رقية أنه يعيش منذ يوم الحادث في حالة حزن وقهر دائمين، كما أن رقية كانت شديدة الرقة، تخاف النوم بمفردها، وتحب الخير للجميع، ولا تحب أن ترى أحدًا حزينًا.

وأضاف أن ابنته كانت معروفة بين زميلاتها بطيبة القلب وحسن الخلق، وكانت دائمًا تبادر بمساعدة الآخرين، متسائلًا بمرارة عن السبب الذي دفع المتهم لارتكاب هذه الجريمة التي دمرت أسرة كاملة.

وأشار إلى وجود معلومات عن محاولات تواصل من أقارب أحد المتهم ودفع أموال لإنهاء الموضوع، والبعض قال أنه ليه سابقة زي كدا وخلصها بالأموال، بس أنا لا امتلك تفاصيل دقيقة حول سوابقه، مردفًا: «دا دلوعة ماما، مامته اللي عاملة ليه كل حاجة ومجهزة ليه شقته، دا إنسان غير مسئول'. .

واختتم والد رقية حديثه بالتأكيد على أن الألم الذي يعيشه لا يوصف، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتخيل يومًا أن يرى ابنته داخل مشرحة، مؤكدًا أن المشهد سيظل محفورًا في ذاكرته ما دام حيًا، مطالبًا بالقصاص العادل لابنته.

البراجيل الجيزة فرح مأساة الطفلة رقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

ترشيحاتنا

صحفيو جريدة الفجر

صحفيو جريدة الفجر يبحثون عن حل لأزمة توقف صرف رواتبهم

التعليم العالي

التعليم العالي تعلن حصاد أداء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في 2025

المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

بقرار من المشرف العام.. إنشاء مركز إعلامي بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

بالصور

أدوية وأمراض خطيرة.. أسباب غير متوقعة لفقدان الشهية

أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية

بعد تحذير وزارة الصحة .. مخاطر الإفراط في تناول الملح | تهدد القلب والكلى

مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة

مش أي وقت ينفع.. اعرف الوقت المثالي لتنظيف أسنانك لحمايتها من التسوس

ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟
ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟
ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار

فيديو

إيمان العاصي

برومو مسلسل "قسمة العدل" قبل عرضه على ON| فيديو

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد