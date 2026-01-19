قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي للعلماء : ركزّوا على مواجهة الأفكار المتطرفة في وسائل التواصل الاجتماعي
يجب أن يعتزل دوليًا.. أبو الدهب يهاجم محمد الشناوي
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء
موتوسيكل وموبايل .. تفاصيل مثيرة في مقتل 3 صغار بالمنوفية
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية والهجرة | الرابط
فى الذكرى الـ 74.. "العهد" أوبريت جديد عن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية
علاقات مشبوهة مع رجل أعمال .. التضامن تكشف قضية دار الأيتام بمصر الجديدة
رسميا.. سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وصلوا للكنز.. العثور على 53 قطعة أثرية بحوزة شخصين بأسيوط

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 53 قطعة أثرية بحوزة شخصين بالمنيا بقصد الإتجار .
 

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (السياحة والآثار – الأمن العام) بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا قيام شخصين بحيازة قطع أثرية بقصد الإتجار .
 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما 53 قطعة أثرية متنوعة، وبمواجهتهما إعترفا بأن القطع الأثرية المضبوطة نتاج أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة القوصية بأسيوط وحيازتهما لها بقصد الإتجار فيها، وبعرض المضبوطات على مفتشى الآثار تبين أن جميع المضبوطات أثرية وتعود لعصر الدولة المصرية القديمة.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والإتجار بها حفاظاً على ثروة البلاد وتراثها القومى .

الأجهزة الأمنية قطعة أثرية المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟

ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟..الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

مرسيدس AMG GT موديل 2026

مواصفات مرسيدس AMG GT موديل 2026

هواتف شاومي 17 برو

شاومي تفاجئ مستخدميها بتقنية مبتكرة .. ما القصة؟

نصائح لقيادة السيارة بشكل موفر للوقود

نصائح لقيادة السيارة بشكل موفر للوقود؟.. اغتنمها

بالصور

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك وإنشاء مجمع مواقف بمركز الحسينية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها
احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها
احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد