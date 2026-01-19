وصلوا للكنز.. العثور على 53 قطعة أثرية بحوزة شخصين بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 53 قطعة أثرية بحوزة شخصين بالمنيا بقصد الإتجار .



أكدت معلومات وتحريات قطاعى (السياحة والآثار – الأمن العام) بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا قيام شخصين بحيازة قطع أثرية بقصد الإتجار .



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما 53 قطعة أثرية متنوعة، وبمواجهتهما إعترفا بأن القطع الأثرية المضبوطة نتاج أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة القوصية بأسيوط وحيازتهما لها بقصد الإتجار فيها، وبعرض المضبوطات على مفتشى الآثار تبين أن جميع المضبوطات أثرية وتعود لعصر الدولة المصرية القديمة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والإتجار بها حفاظاً على ثروة البلاد وتراثها القومى .