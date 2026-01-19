شائعة إخوانية .. مصدر أمنى ينفى وفاة فرد شرطة داخل قسم بالقاهرة

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بحساب خاص بأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج بشأن الزعم بوفاة فرد شرطة داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة إثر التعذيب ، وكذا الإدعاء بإغتيال فرد آخر بنجع حمادى بقنا على خلفية ما أسماه "مشاركته فى حملات تصفية خارج القانون" .

أكد المصدر أن تلك الإدعاءات عارية تماماً من الصحة ، وتأتى فى إطار المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها الهاربة بالخارج للنيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد من خلال إختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات ، وهو ما يعيه الشعب المصرى.