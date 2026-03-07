قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صعد على متن الوحدة.. مدبولي يتفقد محطة تخزين منتجات البترول والغاز المسال بسوميد
عملية سرية تتحول إلى معركة.. قوات إسرائيلية تقتحم مقبرة في البقاع سبب رفات طيار مفقود
حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
إيران تهدد مواطنيها: تصوير مواقع القصف يحولك إلى “جاسوس للعدو”
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الزنفلي: المنافسة في الدوري صعبة جدا.. والفوارق بين اللاعبين معدومة

محمود الزنفلي
محمود الزنفلي
محمد سمير

أكد محمود الزنفلي حارس مرمى حرس الحدود الحالي والأهلي السابق، أن الاهتمام بموضوع لعب المباريات بعد الفطار في رمضان أصبح أكثر حاليًا من جانب اللاعبين والأندية، اللاعبون أصبحوا أكثر اهتمامًا بتناول أشياء تمنحهم طاقة أكثر حتى لا يشعروا بتعب أو دوخة أو إرهاق من تأثير الصيام وفقدان السوائل من أجسادهم.

وتابع "الزنفلي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: المنافسة في الدوري المصري صعبة جدًا هذا الموسم، عدد الفرق الكبير أعطى الأمر صعوبة أكثر، كل الفرق دعمت صفوفها بقوة في ميركاتو الشتاء، وبالتالي تحديد من هو البطل أمر غاية في الصعوبة.

وأضاف: وكذلك لا يمكنك توقع أو تحديد الفرق الهابطة، الأمور لن تتحدد إلا مع صافرة نهاية آخر مباراة في الموسم، المنافسة قوية جدًا هذا الموسم، ومع تبقي مباراتين فقط من الدور الأول و6 بالنسبة لمجموعة البطل وأكثر بالنسبة لمجموعة الهبوط لا يمكنك توقع أي شيء، لكن المواجهات المباشرة هي ما ستحسم الأمور.

وواصل: الفوارق بين اللاعبين في مصر حاليًا قليلة جدًا، الاستقرار المادي والفني والإداري مع التدعيمات القوية والجو الهادىء هي ما تمنح أي فريق الفارق عن منافسيه، وتجعله يدخل المنافسة على اللقب أو على التواجد ضمن الكبار.

واختتم محمود الزنفلي حديثه: الفوارق الفردية حاليًا أصبحت قليلة في العالم أجمع، كرة القدم أصبحت لعبة جماعية أكثر، لم يعد هناك لاعبين مثل ميسي ورونالدو، مبابي كان نجم باريس سان جيرمان لكنه لم يتمكن من قيادة الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن بعد رحيله تمكنت المجموعة من الفوز باللقب القاري بكل سهولة.

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

محمد شحاتة

الغندور يعلق على طرد محمد شحاتة: كان يستحق إنذار للإهمال فقط

درع الدوري

من الأقرب لحصد لقب الدوري المصري؟| صراع ثلاثي

برشلونة

برشلونة يسعى للإبتعاد بصدارة الدوري الإسباني علي حساب أتلتيك بلباو

بالصور

لوك مختلف.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

بمقصورة فاخرة.. مرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية كوبيه بـ4 أبواب

مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية

تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

عباءة لافتة .. بشرى تخطف الأنظار بظهور مبهر

بشرى
بشرى
بشرى

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

