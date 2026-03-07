الزنفلي: المنافسة في الدوري صعبة جدا.. والفوارق بين اللاعبين معدومة

أكد محمود الزنفلي حارس مرمى حرس الحدود الحالي والأهلي السابق، أن الاهتمام بموضوع لعب المباريات بعد الفطار في رمضان أصبح أكثر حاليًا من جانب اللاعبين والأندية، اللاعبون أصبحوا أكثر اهتمامًا بتناول أشياء تمنحهم طاقة أكثر حتى لا يشعروا بتعب أو دوخة أو إرهاق من تأثير الصيام وفقدان السوائل من أجسادهم.

وتابع "الزنفلي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: المنافسة في الدوري المصري صعبة جدًا هذا الموسم، عدد الفرق الكبير أعطى الأمر صعوبة أكثر، كل الفرق دعمت صفوفها بقوة في ميركاتو الشتاء، وبالتالي تحديد من هو البطل أمر غاية في الصعوبة.

وأضاف: وكذلك لا يمكنك توقع أو تحديد الفرق الهابطة، الأمور لن تتحدد إلا مع صافرة نهاية آخر مباراة في الموسم، المنافسة قوية جدًا هذا الموسم، ومع تبقي مباراتين فقط من الدور الأول و6 بالنسبة لمجموعة البطل وأكثر بالنسبة لمجموعة الهبوط لا يمكنك توقع أي شيء، لكن المواجهات المباشرة هي ما ستحسم الأمور.

وواصل: الفوارق بين اللاعبين في مصر حاليًا قليلة جدًا، الاستقرار المادي والفني والإداري مع التدعيمات القوية والجو الهادىء هي ما تمنح أي فريق الفارق عن منافسيه، وتجعله يدخل المنافسة على اللقب أو على التواجد ضمن الكبار.

واختتم محمود الزنفلي حديثه: الفوارق الفردية حاليًا أصبحت قليلة في العالم أجمع، كرة القدم أصبحت لعبة جماعية أكثر، لم يعد هناك لاعبين مثل ميسي ورونالدو، مبابي كان نجم باريس سان جيرمان لكنه لم يتمكن من قيادة الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن بعد رحيله تمكنت المجموعة من الفوز باللقب القاري بكل سهولة.