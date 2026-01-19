أحكام بالحبس من 3 أشهر لـ سنة على المتهمين في مشاجرة الفردوس

عاقبت محكمة جنح أكتوبر المتهمين بسحل وضرب سائق في مشاجرة الفردوس، بالحبس للمتهم الأول والثاني والثالث سنة واحدة وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة عن التهمة الأولى، وحبسهم ستة أشهر وكفالة عشرة آلاف جنيه الإيقاف تنفيذ العقوبة عن التهمة الثالثة وحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وغرامة ألف جنيه.

وقررت النيابة العامة بأكتوبر حبس المتهم في واقعة التعدي على سائق ميكروباص مدارس بكمبوند الفردوس بأكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإخلاء سبيل زوجته.

تفاصيل الواقعة بدأت تتكشف عندما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على طرفي مشاجرة مدينة الفردوس عقب تداول فيديو التعدي

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم ملاكي، وميكروباص، أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص بمدينة الفردوس بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مارس حدثت مشاجرة نتيجة تصادم بين سائق سيارة "فان ميكروباص" وسيدة حال قيادتها سيارة "ملاكي" بمدينة الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

وأسفر عن ذلك حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك قامت السيدة بالاستعانة بزوجها "بالمعاش" الذي قام بالتعدي على السائق وإحداث تلفيات بالسيارة "الميكروباص" مستخدما آلة حديدية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وعرضهما على النيابة العامة لتتولى التحقيق.