تطورات جريمة مقـ.تل سيدة بمنطقة زنين.. النيابة تعاين والأدلة الجنائية ترفع البصمات

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في مقتل سيدة منطقة زنين خيث اقتحم رجلان يرتديان "نقاب" منزلها وقاما بخنقها وسرقة مصوغاتها الذهبية.

وانتقل فريق من النيابة رفقة خبراء الأدلة الجنائية إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة حيث تبين سلامة كافة منافذ الشقة ما يؤكد أن دخول الجناة كان بطريقة مشروعة وهو ما أشارت إليه ابنة المجني عليها في أقوالها الأولية أن سيدتين ترتديان نقاب طرقتا على باب الشقة وعندما فتحت لهما اقتحما الشقة ودفعاها للداخل ثم نفذا جريمتهما.

كما أسفرت المعاينة عن وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة دليل على وجود مقاومة والبحث عن مسروقات، وتولى رجال الأدلة الجنائية رفع الآثار البيولوجية من مسرح الجريمة سواء "بصمات – دماء" لتحديد هوية الجناة في حال العثور على بصمات أي منهم.

وشهدت منطقة بولاق الدكرور جريمة مأساوية عقب قيام شخصين متنكران في ملابس نسائية بقتل سيدة داخل شقتها بمنطقة زنين بدافع سرقة مشغولاتها الذهبية.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من شرطة النجدة بإبلاغ أسرة سيدة بوقوع جريمة داخل شقة في شارع الاتحاد بمنطقة زنين ببولاق الدكرور، فانتقلت على الفور قوة أمنية وتبين العثور على جثة سيدة في العقد الرابع من العمر مصابة بآثار خنق حول الرقبة، كما اسفرت المعاينة الأولية عن وجود آثار مقاومة وبعثرة بمحتويات الشقة.

وأشارت التحريات الأولية بحسب رواية ابنة السيدة، إلى أنها سمعت طرقًا على باب الشقة فتوجهت لفتحه وشاهدت سيدتين ترتديان النقاب وقبل أن تسألهما عن هويتهما فوجئت بهما يقومان بدفعها بشدة داخل الشقة وهدداها بسلاح ففقدت الوعي وعندما استعادت وعيها فوجئت بوالدتها جثة هامدة على الأرض واختفاء مشغولاتها الذهبية.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لكشف ملابسات الجريمة وحقيقة رواية الابنة، حيث تم تشكيل فريق بحث لمراجعة كاميرات المراقبة ومناقشة الجيران وأفراد الأسرة.