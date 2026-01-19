جريمة زنين.. فريق بحث جنائي لحل لغز مقتـ.ل سيدة على يد رجلين بزي حريمي وسرقة ذهبها

شهدت منطقة بولاق الدكرور ، جريمة مأساوية عقب قيام شخصين متنكرين في ملابس نسائية بقتل سيدة داخل شقتها بمنطقة زنين في بولاق الدكرور ، بدافع سرقة مشغولاتها الذهبية.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من شرطة النجدة، بإبلاغ أسرة سيدة بوقوع جريمة داخل شقة في شارع الاتحاد بمنطقة زنين ببولاق الدكرور، انتقلت غلى الفور قوة أمنية وتبين العثور على جثة سيدة في العقد الرابع من العمر مصابة بآثار خنق حول الرقبة، كما اسفرت المعاينة الأولية عن وجود آثار مقاومة وبعثرة بمحتويات الشقة.

وأشارت التحريات الأولية، بحسب رواية ابنة السيدة انها سمعت طرقا على باب الشقة فتوجهت لفتحه وشاهدت سيدتين يرتديان النقاب وقبل ان تسألهما عن هويتهما فوجئت بهما يقومان بدفعها بشدة داخل الشقة وهدداها بسلاح ففقدت الوعي وعندما استعادت وعيها فوجئت بوالدتها جثة هامدة على الأرض واختفاء مشغولاتها الذهبية.

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لكشف ملابسات الجريمة وحقيقة رواية الابنة، حيث تم تشكيل فريق بحث لمراجعة كاميرات المراقبة ومناقشة الجيران وافراد الاسرة.