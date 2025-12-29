قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث
نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام
أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وطرق الاستعلام الرسمية
القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية
برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
زيلينسكي ينفي قيام أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في نوفجورود
دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل
موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب
فرحة تحولت إلى مأساة .. رصاصة طائشة من عريس أوسيم تنهي حياة الطفلة رقية
زيلينسكي: محاولة اغتيال بوتين كذبة.. روسيا تبحث عن ذريعة لمهاجمة كييف
تراجع أسعار الذهب محليا وعالميا مع ارتفاع الدولار وجني الأرباح قبيل نهاية العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ابتز مراتي.. القصة الكاملة لمـ.قتل شاب على يد زوج وأشقائه لتهديد زوجته بزفتى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة زفتي بفتح باب التحقيق في واقعة وفاة شاب ابتز زوجه  مما دفع زوجها وشقيقه قبل استدراجه وانهاء حياته واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك نيابي عاجل 


كما وجهت النيابة العامة بتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وسماع أقوال شهود عيان وعرض جثة الضحية علي الطب الشرعي.

تفاصيل الواقعة 



وكان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا في  كشف غموض واقعة العثور علي جثة شاب وتبين أن وراء ارتكاب جريمة  مقتل الشاب الذي عُثر على جثمانه وتم نقله إلى مستشفى زفتي العام، بعد استكمال حلقات البحث والتحري، وكشف الملابسات الكاملة للواقعة، تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة العامة لاتخاذ القرار القانوني المناسب.

خلافات حادة بسبب صور

وافادت التحريات الأمنية سبب الجريمة وجود علاقة تواصل سابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين المجني عليه حمدي البرعي، مقيم شارع أبو الحسايب بزفتي، وزوجة أحد المتهمين، تطورت إلى خلافات حادة بعدما قام المجني عليه بتهديدها بنشر صور لها رغم أنها متداولة علي مواقع التواصل، ولكن خوفها من تسرب خبر الصور دفعها إلى مصارحة زوجها بما حدث.

وضع خطة لاستدراج المجني عليه

كما أسفرت عنه التحقيقات، قام الزوج ويدعي إبراهيم.غ، 31 سنة ، بالاشتراك مع شقيقه ويدعي أحمد.غ، 28 سنة، وزوجته وفاء.ا، في وضع خطة لاستدراج المجني عليه، بزعم التفاهم معه وإنهاء الخلاف، إلا أن اللقاء تطور إلى مشادة كلامية حادة، سرعان ما تحولت إلى اعتداء، حيث قام الزوج بتوجيه طعنة باستخدام سكين إلى المجني عليه، أسفرت عن وفاته في الحال.

إخفاء معالم الجريمة

وتابعت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء معالم الجريمة عقب وقوعها، من خلال نقل الجثمان إلى مستشفى زفتي العام، بواسطة توك توك يمتلكه شقيقهما الثالث ويدعي محمود.غ، 23 سنة، والادعاء بالعثور عليه ملقى في الشارع، في محاولة لتضليل العدالة وإبعاد الشبهة عنهم، إلا أن تحريات مباحث قسم شرطة زفتي بالإضافة إلي تناقض الأقوال، ومراجعة الكاميرات، وتحليل مسار الأحداث، كشف الحقيقة كاملة.

إخطار رسمي بالواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا  بنتائج التحريات من الرائد محمد الذهبي رئيس مباحث قسم شرطة زفتي، بتمكنه ومعاونوه تحت إشراف فرع البحث الجنائي بزفتي والسنطة بقيادة العقيد محمد صقر ووكيليه محمد سرحان وحسام قطامش، من ضبط المتهمين الاربعة، حيث تم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

عرض المتهمين على النيابة العامة

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية وفاة شاب ابتز زوجه إنهاء حياته زفتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

المستشار سامح عبد الحكم

تأجيل قضية تأسيس وقيادة جماعة إرهابية عبر شبكة الإنترنت لـ 24 يناير

أرشيفية

17 سنة زواج تنتهي بالغدر.. مأساة بائع متجول خنقته زوجته بمعاونة عشيقها بأكتوبر

لوشا

براءة التيك توكر "لوشا" من تهمة نشر فيديوهات خادشة

بالصور

تموين الشرقية في 2025.. إصدار ٩٨ ألف بطاقة تموينية وتحرير ٣٥ ألفا و٨٥٦ محضرا للمخالفين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد