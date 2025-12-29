ابتز مراتي.. القصة الكاملة لمـ.قتل شاب على يد زوج وأشقائه لتهديد زوجته بزفتى

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة زفتي بفتح باب التحقيق في واقعة وفاة شاب ابتز زوجه مما دفع زوجها وشقيقه قبل استدراجه وانهاء حياته واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك نيابي عاجل



كما وجهت النيابة العامة بتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وسماع أقوال شهود عيان وعرض جثة الضحية علي الطب الشرعي.

تفاصيل الواقعة





وكان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا في كشف غموض واقعة العثور علي جثة شاب وتبين أن وراء ارتكاب جريمة مقتل الشاب الذي عُثر على جثمانه وتم نقله إلى مستشفى زفتي العام، بعد استكمال حلقات البحث والتحري، وكشف الملابسات الكاملة للواقعة، تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة العامة لاتخاذ القرار القانوني المناسب.

خلافات حادة بسبب صور

وافادت التحريات الأمنية سبب الجريمة وجود علاقة تواصل سابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين المجني عليه حمدي البرعي، مقيم شارع أبو الحسايب بزفتي، وزوجة أحد المتهمين، تطورت إلى خلافات حادة بعدما قام المجني عليه بتهديدها بنشر صور لها رغم أنها متداولة علي مواقع التواصل، ولكن خوفها من تسرب خبر الصور دفعها إلى مصارحة زوجها بما حدث.

وضع خطة لاستدراج المجني عليه

كما أسفرت عنه التحقيقات، قام الزوج ويدعي إبراهيم.غ، 31 سنة ، بالاشتراك مع شقيقه ويدعي أحمد.غ، 28 سنة، وزوجته وفاء.ا، في وضع خطة لاستدراج المجني عليه، بزعم التفاهم معه وإنهاء الخلاف، إلا أن اللقاء تطور إلى مشادة كلامية حادة، سرعان ما تحولت إلى اعتداء، حيث قام الزوج بتوجيه طعنة باستخدام سكين إلى المجني عليه، أسفرت عن وفاته في الحال.

إخفاء معالم الجريمة

وتابعت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء معالم الجريمة عقب وقوعها، من خلال نقل الجثمان إلى مستشفى زفتي العام، بواسطة توك توك يمتلكه شقيقهما الثالث ويدعي محمود.غ، 23 سنة، والادعاء بالعثور عليه ملقى في الشارع، في محاولة لتضليل العدالة وإبعاد الشبهة عنهم، إلا أن تحريات مباحث قسم شرطة زفتي بالإضافة إلي تناقض الأقوال، ومراجعة الكاميرات، وتحليل مسار الأحداث، كشف الحقيقة كاملة.

إخطار رسمي بالواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا بنتائج التحريات من الرائد محمد الذهبي رئيس مباحث قسم شرطة زفتي، بتمكنه ومعاونوه تحت إشراف فرع البحث الجنائي بزفتي والسنطة بقيادة العقيد محمد صقر ووكيليه محمد سرحان وحسام قطامش، من ضبط المتهمين الاربعة، حيث تم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

عرض المتهمين على النيابة العامة

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.