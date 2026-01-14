إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها

قررت جهات التحقيق، إحالة سيدة متهمة بقتل زوجها باستخدام سكين المطبخ إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد توجيه تهمة القتل العمد إليها.

تفاصيل الواقعة واعترافات المتهمة:

وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بجريمتها، مشيرة إلى أنها حامل في الشهر الثالث، وأن زواجها لم يتجاوز 6 أشهر.

وأضافت أن خلافات سابقة كانت قائمة بينها وبين الزوج، وتصاعدت يوم الواقعة إلى مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة داخل المنزل.

وأوضحت أنها كانت تحمل سكينًا من المطبخ خلال الشجار، فوجهت له طعنة في منطقة الصدر، ثم حاولت إنقاذه على الفور، بمساعدة شقيقته، ونقله إلى المستشفى.

وادعت المتهمة أنها لم تكن تقصد قتله، وإنما كانت تدافع عن نفسها أثناء المشاجرة، إلا أن النيابة واجهتها بتقارير الطب الشرعي وتحريات المباحث التي أكدت توافر نية القتل، لتقرر النيابة إحالتها إلى الجنايات لمحاكمتها وفقًا لمواد قانون العقوبات المتعلقة بالقتل العمد.