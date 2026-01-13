قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة
جثة متفحمة تثير الغموض أعلى محور كمال عامر بجوار المونوريل
عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025
لإحياء سنة النبي قبل النوم.. 5 أعمال إذا فعلتها تؤجر عليها
بقوة 279 حصانًا.. مواصفات إنفينيتي QX60 الرياضية 2026
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية
بعد هطول الأمطار.. كيف تتعامل كفر الشيخ مع تقلبات الطقس؟
مفاجأة.. باريس إف سي يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا
ميكالي يتحدث عن تدريب الزمالك: شرف كبير وتقدير لمسيرتي
خاص| مهلة شهر لتصحيح المسار.. لؤي دعبس: اتحاد الملاكمة منقسم وسنتوجه للوزير قبل سحب الثقة
مستعدون لأي سيناريو.. الاحتلال الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران
أمطار غزيرة على دمياط.. وتوقف حركة الصيد لحين استقرار الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جثة متفحمة تثير الغموض أعلى محور كمال عامر بجوار المونوريل

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

شكلت الأجهزة الأمنية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة متفحمة اعلى محور كمال عامر بجوار محطة المونوريل.

تلقت مديرية امن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة متفحمة اعلى محور كمال عامر بجوار محطة المونوريل تحت الانشاء، انتقلت قوة امنية لفحص البلاغ وتبين وجود جثة رجل متفحمة اثر اشتعال النيران بها ولم يتم التعرف عليه بسبب تشوه ملامحه وعدم العثور على اوراق هوية شخصية معه لاحتمالية احتراقها داخل ملابسه.

وتبين من المعاينة اشتعال النيران في كابل كهرباء بجوار محطة المونوريل ما اسفر عن مصرع الشاب وتفحم جسده، وتواصل مباحث الجيزة تحرياتها للوقوف على كيفية حدوث الواقعة وتحديد هوية المتوفى.

تحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

جثة متفحمة محور كمال عامر المونوريل مديرية امن الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

ترشيحاتنا

نيران تدفئة

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة أثناء التدفئة بقنا

النقد الأجنبي

تأجيل محاكمة المتهمين بحيازة 4 ملايين جنيه للاتجار في النقد الأجنبي.. ودفاع المتهمين: بطلان الضبط والتفتيش

النيابة الإدارية

النيابة الإدارية: تلميذة التنمر حاولت إلقاء نفسها من الفصل ومعلمة أنقذتها

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

فيديو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد