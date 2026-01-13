جثة متفحمة تثير الغموض أعلى محور كمال عامر بجوار المونوريل

شكلت الأجهزة الأمنية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة متفحمة اعلى محور كمال عامر بجوار محطة المونوريل.

تلقت مديرية امن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة متفحمة اعلى محور كمال عامر بجوار محطة المونوريل تحت الانشاء، انتقلت قوة امنية لفحص البلاغ وتبين وجود جثة رجل متفحمة اثر اشتعال النيران بها ولم يتم التعرف عليه بسبب تشوه ملامحه وعدم العثور على اوراق هوية شخصية معه لاحتمالية احتراقها داخل ملابسه.

وتبين من المعاينة اشتعال النيران في كابل كهرباء بجوار محطة المونوريل ما اسفر عن مصرع الشاب وتفحم جسده، وتواصل مباحث الجيزة تحرياتها للوقوف على كيفية حدوث الواقعة وتحديد هوية المتوفى.

تحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيق.