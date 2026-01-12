قفزة النجاة تنتهي بإصابات خطيرة.. سقوط عامل هربًا من بلطجية الميكروباص بكرداسة

أصيب عامل يبلغ من العمر 30 عامًا بإصابات بالغة، شملت كسرًا في الجمجمة ونزيفًا في المخ، بعد أن اضطر للقفز من ميكروباص بعد تهديده بسلاح أبيض وسرقة هاتفه المحمول بمنطقة كرداسة، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارًا بوصول بلاغ من أحد المواطنين إلى مكتب رئيس قطاع أكتوبر، مرفقًا بتقرير طبي يُثبت خطورة إصابات نجله، مؤكدًا أنه تعرض للسرقة والتهديد داخل ميكروباص بدائرة القسم، ما دفعه للقفز من المركبة هربًا من الجناة.

وبتوجيهات من رئيس قطاع أكتوبر، كثّفت فرق البحث جهودها، ونجحت في تحديد هوية المتورطين بعد فحص كاميرات المراقبة وتتبع خط سير المركبة عبر التقنيات الحديثة. وتبين أن وراء الواقعة سائقًا يبلغ من العمر 30 عامًا، له سوابق في قضايا سرقة، ومعه شاب آخر يبلغ 22 عامًا.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على الهاتف المسروق والسلاح الأبيض المستخدم في تهديد الضحية. وبمواجهتهما، أقرا باستقلال المجني عليه للميكروباص في طريقه إلى منزله، قبل أن يهدداه ويسرقا هاتفه، مما دفعه للقفز خشية الاعتداء عليه.

وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة القضية، مع استمرار التحريات لاستكمال ملابسات الواقعة.