مش هسيبك.. كواليس تعدي طالب بـ كتر على مدرس بعد الامتحان بأوسيم

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام طالب إعدادي بالتعدي على مدرس بـ"كتر" بسبب مشاجرة بينهما في الامتحان حيث انتظره الطالب خارج المدرسة عقب انتهاء اللجنة وتعدى عليه بالضرب وأصابه بجروح وخدوش.

وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة وقررت استدعاء عدد من شهود العيان لسماع اقوالهم حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بالاعتداء على مُعلم معهد بنين البراجيل بسلاح أبيض، وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور لمحل البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين أنه عقب انتهاء امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بمعهد "بنين البراجيل الإعدادي"، نشبت مشادة كلامية بين طالب يبلغ من العمر 17 عامًا، ومٌعلم رياضيات يبلغ من العمر 40 عامًا.

وتبين أن المشادة بدأت داخل لجنة الامتحان، أثناء قيام المدرس بأعمال المراقبة على الطالب، وتطورت عقب خروجهما من المعهد، حيث أخرج الطالب سلاحًا أبيض "كتر" واعتدى على المدرس، ما أسفر عن إصابته بجروح وخدوش في يده اليمنى.

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على الطالب المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.