استقرار أسعار النفط في آسيا وسط انحسار مخاطر إيران وتصاعد تهديدات ترامب الجمركية لأوروبا

شهدت أسعار النفط استقرارا إلى حدٍّ كبير خلال التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين؛ بعد تقلبات حادة شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي على خلفية مخاوف تتعلق بإمدادات إيران، في وقت تحوّل فيه تركيز المستثمرين إلى تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أوروبا ضمن مساعيه للاستحواذ على جزيرة غرينلاند.



واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس عند 64.10 دولار للبرميل دون تغير يُذكر، والمقابل، لم تُسجَّل تداولات على عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة؛ بحسب ما نقله موقع (إنفستنج) الأمريكي.



وكانت أسعار الخام قد سجلت ارتفاعاً في وقت سابق من الأسبوع الماضي بفعل القلق من أن تؤدي الاضطرابات في إيران إلى تعطيل إمدادات النفط من الشرق الأوسط، وهي منطقة تمثل حصة كبيرة من الإنتاج العالمي.



لكن تراجعت إلى حدٍّ كبير بعدما أكد ترامب عدم وجود تدخل عسكري أمريكي فوري، ما دفع الأسعار إلى التراجع قبل أن تستقر مجدداً قرب نهاية الأسبوع.



وانتقل اهتمام الأسواق الآن إلى التطورات التجارية، بعد إعلان ترامب عزمه فرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية عارضت خطة الولايات المتحدة للاستحواذ على جرينلاند. وتشمل الدول المستهدفة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إلى جانب عدد من دول الشمال الأوروبي ودول شمال القارة.



وقال ترامب إن رسوماً جمركية بنسبة 10% ستدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير، على أن ترتفع إلى 25% في يونيو المقبل في حال عدم التوصل إلى اتفاق، ما يعزز احتمالات اندلاع نزاع تجاري أوسع عبر الأطلسي.



وأفادت تقارير إعلامية بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لتعليق اتفاق تجاري مقترح مع الولايات المتحدة، وقد يعيد تفعيل حزمة رسوم جمركية بقيمة 93 مليار يورو على سلع أمريكية.



كما دفعت مسؤولون فرنسيون باتجاه استخدام الاتحاد الأوروبي لأداة «مكافحة الإكراه» ضد واشنطن، وهي خطوة من شأنها تصعيد التوترات بشكل كبير بين الجانبين، بحسب التقارير.



وفي الوقت نفسه، يواصل المتعاملون مراقبة المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك توقعات خفض أسعار الفائدة الامريكية في وقت لاحق من العام، وهي خطوة قد تدعم الطلب على النفط عبر تخفيف الأوضاع المالية.