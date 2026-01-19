نتنياهو: لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث في إيران

تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى التوترات مع إيران في جلسة نقاشية، جُمع خلالها 40 توقيعاً في الكنيست، حول موضوع "فشل الحكومة المستمر في القضاء على العنف والجريمة".

وقال نتنياهو : "إذا ارتكبت إيران خطأً وهاجمتنا؛ فسنرد بقوة لم تعرفها من قبل".

وأضاف: "لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث في إيران، ولكن مهما حدث؛ لن تعود إيران إلى ما كانت عليه".

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية في غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "المرحلة الثانية تعني شيئاً واحداً بسيطاً: سيتم نزع سلاح حماس، وسيتم تجريد غزة من السلاح، سواء بالطريقة السهلة أو الصعبة".