أذكار المساء مكتوبة.. كلمات من سنة النبي ترفع عنك هموم الدنيا
17 عامًا من الصمت .. سيدة بشتيل تكشف عنفًا وتفاصيل مؤلمة
في اتصال هاتفي.. رئيس الوزراء يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء
نحن أبطال كأس أفريقيا | تحرك صادم من المغرب إلى الكاف بسبب السنغال
النصر يجهز حفل تكريم لـ ساديو ماني بعد تتويج السنغال بأمم أفريقيا
خلصانة بـ إعتذار .. تفاصيل إنتهاء أزمة كابتن ماجد في الزمالك
رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية لـ البابا تواضروس الثاني
درجة الحرارة 8 في الليل .. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
مبيصرفش علينا وعايز ياخد شقايا .. تفاصيل مثيرة في ضرب رجل زوجته بالبراجيل
انتصار لمحدودي الدخل.. رفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون.. التفاصيل كاملة
3 ركلات ترجيح مهدرة تغيّر تاريخ المغرب في كأس الأمم الأفريقية
أخبار العالم

ترامب وجه دعوة إلى نتنياهو للانضمام إلى "مجلس السلام" الخاص بغزة

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
ناصر السيد

أفاد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لشبكة CNN بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه دعوةً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي تقوده الولايات المتحدة.

انضمام نتنياهو لمجلس السلام في غزة

ووفقًا للمسؤول، فقد وُجّهت الدعوة إلى نتنياهو أو إلى ممثل إسرائيلي آخر نيابةً عنه. وأضاف المسؤول أن إسرائيل لم تردّ رسميًا بعد على طلب الانضمام كعضو مؤسس.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وجّهت الولايات المتحدة دعواتٍ إلى عددٍ من قادة العالم للانضمام إلى المجلس الذي يرأسه ترامب، والذي من المتوقع أن يشرف على إدارة وإعادة إعمار غزة بعد الحرب.

وكان الكرملين قد أعلن في وقتٍ سابقٍ عن توجيه دعوةٍ أيضًا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إلى اللجنة.

يواجه نتنياهو ضغوطًا سياسيةً داخليةً في أعقاب تقدّم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى المرحلة الثانية. 

ويوم السبت، انتقد بشدةٍ إشراك تركيا وقطر في مناصب رئيسية في المجلس التنفيذي بعد محاولته منع تدخّلهما في غزة.

ترامب نتنياهو مجلس السلام الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

تكثيف الإجراءات الامنيه

امتحنوا ومحدش شافهم تاني.. جهود أمنية لكشف لغز اختفاء 3 فتيات بالمنيا

الزمالك

صدمة في الزمالك قبل مواجهة المصري.. السعيد ودونجا وأحمد ربيع خارج الحسابات

إصدار جديد

إصدار جديد لـ جناح الأزهر يجيب عن 20 تساؤلا في العقيدة والمنهج

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: الفتوى أمانة ثقيلة ولا تؤدى إلا بعلم راسخ وفهم دقيق للواقع

الأزهر للفتوى يُحقق إنجازات رقمية واسعة في المتابعة والتنسيق والنشر الإلكتروني

حصاد 2025| الأزهر للفتوى يُحقق إنجازات رقمية واسعة في المتابعة والتنسيق والنشر الإلكتروني

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك وإنشاء مجمع مواقف بمركز الحسينية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

