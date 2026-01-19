ترامب وجه دعوة إلى نتنياهو للانضمام إلى "مجلس السلام" الخاص بغزة

أفاد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لشبكة CNN بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه دعوةً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي تقوده الولايات المتحدة.

انضمام نتنياهو لمجلس السلام في غزة

ووفقًا للمسؤول، فقد وُجّهت الدعوة إلى نتنياهو أو إلى ممثل إسرائيلي آخر نيابةً عنه. وأضاف المسؤول أن إسرائيل لم تردّ رسميًا بعد على طلب الانضمام كعضو مؤسس.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وجّهت الولايات المتحدة دعواتٍ إلى عددٍ من قادة العالم للانضمام إلى المجلس الذي يرأسه ترامب، والذي من المتوقع أن يشرف على إدارة وإعادة إعمار غزة بعد الحرب.

وكان الكرملين قد أعلن في وقتٍ سابقٍ عن توجيه دعوةٍ أيضًا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إلى اللجنة.

يواجه نتنياهو ضغوطًا سياسيةً داخليةً في أعقاب تقدّم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى المرحلة الثانية.

ويوم السبت، انتقد بشدةٍ إشراك تركيا وقطر في مناصب رئيسية في المجلس التنفيذي بعد محاولته منع تدخّلهما في غزة.