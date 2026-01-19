تراجع أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية بعد تهديد ترامب

أ ش أ

تراجعت أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع التعريفات مرة أخرى في المواجهة حول جرينلاند.



وبحسب وكالة بلومبرج .... انخفضت أسهم مرسيدس-بنز AG بنسبة تصل إلى 6.7% في فرانكفورت اليوم /الاثنين/، وانخفضت BMW AG بنسبة 7% وانخفضت فولكس واجن AG بنسبة تصل إلى 5.4%.



وخلال عطلة نهاية الأسبوع، صدم ترامب عددا من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، بخطة لفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الواردات اعتبارا من فبراير وكانت قد ارتفعت إلى 25% في يونيو الماضي.



وتعتمد كل من بي.إم.دبليو ومرسيدس وفولكسفاجن على الولايات المتحدة كمصدر رئيسي للمبيعات والأرباح.



وتتعرض شركات صناعة السيارات، التي تستورد طرازات مثل الفئة S إلى الولايات المتحدة، بالفعل لضغوط من تعريفات ترامب، التي تم تحديدها حاليًا بنسبة 15% لمعظم السيارات وقطع الغيار المستوردة من الاتحاد الأوروبي.



وأزعج الرئيس الأمريكي أسواق السيارات العام الماضي برسوم إضافية ارتفعت من حوالي 2.5%، مما أثار تحذيرات بشأن الأرباح من شركات صناعة السيارات.