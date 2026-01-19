ارتفاع المؤشر العام لبورصة عمان وسط تداولات بلغت 15.7 مليون دينار

ارتفعت مؤشرات بورصة عمان لدى ختام تعاملات، اليوم /الأثنين/، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي 15.7 مليون دينار، نحو 22 مليون دولار أمريكي، مع تداول 6.6 مليون سهم، نفذت من خلال 3816 عقدًا.



وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم في ختام التعاملات إلى 3548 نقطة، محققا زيادة نسبتها 0.42%، مدعومًا بصعود القطاعات الرئيسية.



وسجل القطاع المالي أعلى نسبة ارتفاع بلغت 0.49%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.30%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.15%.



وعلى صعيد حركة الأسهم، أظهرت مقارنة أسعار الإغلاق لـ 102 شركة جرى تداول أسهمها خلال الجلسة، ارتفاع أسعار أسهم 29 شركة، مقابل انخفاض أسهم 37 شركة، فيما استقرت أسعار باقي الشركات دون تغيير.

