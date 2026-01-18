قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معادلة المياه في مصر.. طلب يصل لـ 88 مليار متر مكعب.. وإعادة التدوير "طوق النجاة"
وزير التموين: لدينا مسارات كثيرة للسيطرة على الأسعار.. واستعددنا جيدا لشهر رمضان
400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من صقيع وشبورة وأمطار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
أخبار السيارات | ماهي أهم قواعد المرور الأساسية .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026
منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة
شباب الشيوخ توصي بإدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية
بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
مندوبية فلسطين: إعلامنا يتعرض لحصار ممنهج لكشفه جرائم الاحتلال بحق شعبنا
دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجرية
لجنة المسابقات تعلن نتيجة قرعة ربع نهائي كأس عاصمة مصر
أخبار العالم

أكسيوس: نتنياهو أبلغ ترامب أن إسرائيل غير مستعدة للدفاع ضد رد إيراني محتمل

نتنياهو و ترامب
نتنياهو و ترامب
فرناس حفظي

كشفت موقع  «أكسيوس» أن واشنطن كانت قاب قوسين أو أدنى من توجيه ضربة عسكرية لإيران الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إصدار الأمر في اللحظات الأخيرة، رغم استعدادات عسكرية واسعة وتحركات أثارت اعتقاداً لدى عواصم المنطقة بأن الهجوم بات وشيكاً.

وبحسب مصادر أمريكية وإسرائيلية تحدثت للصحيفة، تصاعدت التوقعات صباح الأربعاء بأن القنابل الأمريكية ستُلقى على طهران خلال ساعات، وذلك رداً على حملة القمع التي نفذها النظام الإيراني ضد المتظاهرين والتي قُتل خلالها الآلاف وفق تقديرات أمريكية.
غير أن عدة عوامل داخلية وخارجية ساهمت في إثناء ترامب عن القرار، من بينها التحذيرات التي صدرت من حلفاء واشنطن الرئيسيين في المنطقة، وعلى رأسهم إسرائيل والسعودية، بالإضافة إلى تقديرات عسكرية أمريكية تشير إلى نقص الأصول العسكرية اللازمة في الشرق الأوسط لتنفيذ ضربة فعّالة وضمان احتواء الرد الإيراني.


وبحسب التقرير، كان ترامب يدرس خياراً عسكرياً منذ 2 يناير عقب تهديده بالتدخل في حال استمرار قتل المتظاهرين، وفي 9 يناير عُقد أول اجتماع رفيع المستوى في البيت الأبيض لبحث الرد المحتمل، تزامناً مع اتصالات غير مباشرة جرت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث ترامب ستيف ويتكوف لفتح نافذة دبلوماسية لخفض التصعيد.


وفي 13 يناير، اطلع ترامب في غرفة العمليات على قائمة من الخيارات العسكرية، تضمنت ضربات من سفن حربية وغواصات أمريكية ضد أهداف متعددة داخل إيران. وطلب ترامب استكمال الاستعدادات دون اتخاذ قرار نهائي.

وفي 14 يناير، أخلت القوات الأمريكية مواقع في قطر والبحرين تحسباً للهجوم، فيما أغلقت إيران مجالها الجوي، ما عزز الاعتقاد بأن الضربة وشيكة. إلا أن ترامب قرر التريث بعد اجتماع حاسم مع فريق الأمن القومي.

إسرائيل ليست مستعدة 


وتكشف الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان من أبرز الأصوات التي حثت ترامب على الحذر، قائلاً إن إسرائيل ليست مستعدة للتعامل مع رد إيراني واسع وأن واشنطن لا تملك القدرات الكافية لحمايتها في حال اندلاع نزاع كبير. كما أبدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مخاوفه من التداعيات على استقرار المنطقة.


وعلى خط موازٍ، أرسل الإيرانيون رسالة عبر القناة الخلفية وعدوا فيها بتعليق عمليات إعدام للمتظاهرين ووقف عمليات القتل، وهو عامل قالت مصادر أمريكية إنه ساهم في تهدئة الموقف.
وبعد ساعات من هذا التطور، أعلن ترامب أمام الصحفيين تلقيه رسائل من الإيرانيين، لتتراجع احتمالات الهجوم بشكل واضح. ومع ذلك، نقلت أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً، وقد يُعاد النظر فيه خلال الأسابيع المقبلة.

نتنياهو ترامب إيران دونالد ترامب الرد الإيراني ستيف ويتكوف

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "عرض وطلب"

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

