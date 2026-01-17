قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستانلي نوابالي يحصد جائزة رجل مباراة منتخب مصر ونيجيريا
طالب يمزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق امتحانات الإعدادية بالبحيرة (خاص)
أحمد موسى عن هزيمة منتخب مصر من نيجيريا: مش فارفة مركز تالت وللا رابع
كابتن شديد أول بطل خارق بطابع مصري خالص في عمل فني خلال رمضان 2026
لازم اعتذار.. أحمد موسى: إطلاق بعض الجماهير المغربية صفارات استهجان أثناء عزف النشيد المصري لا يليق
أحمد موسى عن إهدار صلاح ومرموش ضربات جزاء في مباراة نيجيريا: إيه يا جماعة خير
منتخب نيجيريا يحقق البرونزيه والفراعنة تكتفي بالمركز الرابع في أمم إفريقيا بركلات الترجيح
التسجيل في البريد.. 5 فئات لا تستحق السكن البديل للإيجار القديم
حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي
علي شعث: لجنة إدارة غزة فنية وخرجت من حاضنة الشعب الفلسطيني
التوتر بين واشنطن وطهران يتصاعد.. إيران ترد على مزاعم أمريكية وترامب يدعو لتغيير القيادة
التضامن: نتعاون مع النيابة في واقعة اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر بدار رعاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤولون أمريكيون يردون على نتنياهو: إسرائيل على علم بتشكيل لجان إدارة غزة

غزة
غزة
فرناس حفظي

أكد مسؤولون أمريكيون أن إسرائيل كانت على علم مسبق بتشكيل اللجان المختلفة في غزة، وذلك رداً على التصريحات الحادة التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الأمريكي بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية المعنية بالقطاع.


وأوضح المسؤولون أن واشنطن أطلعت تل أبيب على خطوات تشكيل هذه اللجان، في إشارة إلى أن الإجراءات لم تُتخذ بشكل منفرد أو دون تنسيق مسبق.

وفي وقت سابق، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي  بيانا لاذعا ينتقد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاء فيه أن "إعلان تشكيل اللجنة التنفيذية لغزة، الخاضعة لمؤتمر السلام، لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل ويتعارض مع سياستها.

وقد وجه  نتنياهو  وزير الخارجية  جدعون ساعر بالتواصل مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن هذه المسألة".

وتضم اللجنة التنفيذية، التي أُعلن عن تشكيلها في نهاية الأسبوع، ممثلين عن تركيا وقطر.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية  الدكتور بدر عبد العاطي أن القاهرة تدرس دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة.

وأوضح عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع نظيره البوسني إلمدين كوناكوفيتش أن المجلس سيشرف على الحكم المؤقت لقطاع غزة، الذي يشهد وقف إطلاق نار هش منذ أكتوبر الماضي، ويأتي تشكيله ضمن استحقاقات قرار مجلس الأمن رقم 2803 برئاسة ترامب وعضوية 25 دولة، من بينها مصر.

كما أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل خطابا إلى أردوغان يدعوه فيه للانضمام إلى مجلس السلام، الذي يشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و إعامار قطاع غزة .

مسؤولون أمريكيون إسرائيل غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

ترشيحاتنا

ازمة شيرين الصحية

حملة للتشويه… شقيق شيرين يكشف أسرارًا عن حالتها

سرقة طبيب الشرقية

ليس له حق… عمدة إكوه يكشف مفاجأة في قصة الاستيلاء على أموال طبيب الشرقية

حالة شيرين الصحية

كانو عيزنها متشتغلش.. شقيق شيرين يكشف حقيقة حالتها الصحية

بالصور

نادية الجندى ونانسي عجرم .. أبرز حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2026

نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى

فيفى عبده وهند صبرى وصبا مبارك .. نجوم الفن فى حفل توزيع الجوائز joy awards 2026

هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده
هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده
هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده

لإنقاص الوزن بطريقة صحية.. أطعمة ينصح الخبراء بإدراجها في نظامك الغذائي

أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي

بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد