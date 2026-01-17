مسؤولون أمريكيون يردون على نتنياهو: إسرائيل على علم بتشكيل لجان إدارة غزة

أكد مسؤولون أمريكيون أن إسرائيل كانت على علم مسبق بتشكيل اللجان المختلفة في غزة، وذلك رداً على التصريحات الحادة التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الأمريكي بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية المعنية بالقطاع.



وأوضح المسؤولون أن واشنطن أطلعت تل أبيب على خطوات تشكيل هذه اللجان، في إشارة إلى أن الإجراءات لم تُتخذ بشكل منفرد أو دون تنسيق مسبق.

وفي وقت سابق، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا لاذعا ينتقد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاء فيه أن "إعلان تشكيل اللجنة التنفيذية لغزة، الخاضعة لمؤتمر السلام، لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل ويتعارض مع سياستها.

وقد وجه نتنياهو وزير الخارجية جدعون ساعر بالتواصل مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن هذه المسألة".

وتضم اللجنة التنفيذية، التي أُعلن عن تشكيلها في نهاية الأسبوع، ممثلين عن تركيا وقطر.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن القاهرة تدرس دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة.

وأوضح عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع نظيره البوسني إلمدين كوناكوفيتش أن المجلس سيشرف على الحكم المؤقت لقطاع غزة، الذي يشهد وقف إطلاق نار هش منذ أكتوبر الماضي، ويأتي تشكيله ضمن استحقاقات قرار مجلس الأمن رقم 2803 برئاسة ترامب وعضوية 25 دولة، من بينها مصر.

كما أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل خطابا إلى أردوغان يدعوه فيه للانضمام إلى مجلس السلام، الذي يشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و إعامار قطاع غزة .