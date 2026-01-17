علي شعث: اجتماعات مكثفة لوضع خطة شاملة لدعم أهالي قطاع غزة

قال الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، إن اللجنة تعقد حاليًا اجتماعات مكثفة لوضع خطة واضحة المعالم بشأن ما يمكن تقديمه لأهالي القطاع، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يتمثل في دعم المواطنين نفسيًا ومعيشيًا وإنسانيًا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

الربط على أكتاف المواطنين

وأضاف شعث، خلال لقاء خاص على قناة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية فيروز مكي، أن الخطة تستهدف «الربط على أكتاف المواطنين، ومسح دموع الأطفال، وإطعام كل فم، وجبر كسر كل بيت في قطاع غزة»، مشددًا على أن اللجنة تعمل بروح جماعية خالصة من أجل خدمة الشعب الفلسطيني دون أي اعتبارات أخرى.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود من أجل التخفيف من معاناة المواطنين، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية داخل القطاع.