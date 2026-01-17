رئيس لجنة إدارة غزة: صمود الفلسطينيين ودعم الدول العربية والمصرية أساس عملنا لإغاثة القطاع

أفادت القاهرة الإخبارية بتصريحات لرئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، أكد فيها أن اللجنة تعمل من أجل خدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورفع الظلم التاريخي الواقع عليه، مشددًا على أن صمود أهالي غزة يمثل الركيزة الأساسية لبرنامج عمل اللجنة وسبب استمرارها.

التخفيف من معاناة المدنيين

وأعرب رئيس اللجنة عن تقديره لمصر حكومةً وشعبًا والرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمنًا الجهود المصرية المتواصلة في دعم وإغاثة قطاع غزة، كما وجّه الشكر إلى الدول العربية والدول الوسيطة التي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتسهم في التخفيف من معاناة المدنيين وإعادة الأمل لأطفال غزة.

اتفاق وقف إطلاق النار

كما وجّه الشكر إلى الرئيس الفلسطيني لاحتضانه لجنة إدارة غزة، وإلى الإدارة الأمريكية على الجهود التي أسفرت عن اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تحسين الأوضاع المعيشية وتفعيل عمل اللجنة في مختلف القطاعات الحيوية داخل القطاع.