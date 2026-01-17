إصابة طفل وشاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

أصيب طفل وشاب فلسطيني، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بإصابة طفل برصاص جيش الاحتلال في منطقة كراج رفح وسط خان يونس جنوب قطاع غزة، وشاب برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وأشارت إلى نسف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المباني السكنية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في الـ 11 من شهر أكتوبر الماضي، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 463 شهيدا، وإجمالي الإصابات تجاوزت الـ 1269 جريحا.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة وانتشرت في عدد من أحيائها، وأقامت حواجز عسكرية على مداخلها، ما أدى إلى إعاقة تنقل المواطنين.

ويأتي هذا الاقتحام امتدادا لإجراءات سابقة تشهدها المنطقة منذ فترة، حيث تواصل قوات الاحتلال إغلاق خلايل اللوز بشكل متكرر، وفرض قيود مشددة على الحركة، في ظل اعتداءات المستوطنين على الأراضي والأهالي، ما فاقم من معاناتهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابا من بلدة سلواد شرق رام الله، واستولت على مركبته.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا، لم يتم التعرف على هويته بعد، واستولت على مركبته.