غزة على طريق التعافي.. لجنة فلسطينية فنية للإغاثة والإعمار وعودة التعليم والصحة

أكد المهندس علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، أن اللجنة التي تم تشكيلها هي لجنة فلسطينية فنية بامتياز، اختارها الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية، وتهدف إلى تحقيق حياة كريمة للفلسطينيين في أسرع وقت ممكن، مع الحرص على عدم عودة الحروب إلى الفطاع أو إلى المنطقة العربية.

وأوضح شعث، أن المجتمع الدولي يتواصل مع اللجنة لتوفير الدعم المطلوب لمرحلة الإغاثة العاجلة، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التعافي، مشيرًا إلى أن إعادة تدوير الركام واستخدامه في إعادة البناء سيوفر فرص عمل واسعة لأبناء القطاع، داعيًا شركات المقاولات والقطاع الخاص إلى الانخراط الفوري في أعمال إزالة الركام.

وشدد على أهمية عودة الأطفال إلى المدارس بعد حرمان شعب غزة من التعليم لنحو عامين ونصف، كاشفًا عن وجود نحو 20 ألف جريح مدرجين على كشوف منظمة الصحة العالمية، تدرس اللجنة إخراجهم من القطاع لتلقي العلاج، إلى جانب توفير خدمات صحية وتعليمية عاجلة، ومناقشة إدخال مستشفيات جاهزة وكوادر طبية مصرية وفلسطينية وعربية.

وأشار شعث إلى وجود خطة لإدخال بيوت مسبقة الصنع عبر معبر رفح، الذي يمثل أولوية قصوى لفتحه من الاتجاهين، مؤكدًا أن الخطة تركز أولًا على توفير المسكن الكريم للإنسان الفلسطيني.

وأضاف أن اللجنة جاءت لخدمة الفلسطينيين، وأن خطتها ترتكز على الخطة المصرية لإعادة إعمار وإنعاش قطاع غزة، بهدف رفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتقدم شعث بالشكر إلى الرئيس محمود عباس على احتضانه لهذه اللجنة، كما وجه الشكر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحكومته على اتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق مجلس السلام والمجلس التنفيذي ولجنة إدارة غزة.

كما أعرب عن تقديره لمصر حكومة وشعبًا، وللرئيس عبد الفتاح السيسي، على الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لإغاثة غزة، مثمنًا دور الدول الوسيطة والدول العربية الداعمة لإعادة البسمة إلى أطفال غزة.

وفي السياق ذاته، أعلن شعث تكليف عدد من المختصين بملفات اللجنة، حيث كُلف المهندس عمر الشمالي بملف الاتصالات، وهناء طرزي بالشؤون الاجتماعية، والدكتور جبر الداعور بملف التعليم، والدكتور علي برهوم بالبلديات والمياه، والدكتور بشير الريس بالمالية، والدكتور عدنان أبو راضي بالعدل، واللواء سامي رسمان بالداخلية والأمن، والمهندس أسامة السعداوي بالإسكان والأراضي، والدكتور عائد ياغي بالصحة، وعبد الكريم عاشور بالزراعة، والمهندس عائد أبو رمضان بالاقتصاد والتجارة والصناعة.