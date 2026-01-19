ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية بالقاهرة: اتفاق وقف النار بين الجيش وقسد هش

قالت ليلى موسى ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية بالقاهرة، إنّ البيانات الصادرة عن الحكومة السورية أو الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" تبدو متناقضة؛ لأن اتفاق وقف إطلاق النار كان منذ البداية اتفاقًا هشًا، وما زال كذلك، وقابلًا للانهيار في أي لحظة.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامي أحمد بصيلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الوضع يعود إلى استمرار الفصائل التابعة للحكومة الانتقالية أو المنضوية تحت وزارة الدفاع في عملياتها الميدانية، رغم الإعلان الرسمي عن وقف إطلاق النار.

وأشارت موسى إلى أن الخروقات المتواصلة، واستمرار الاستهداف دون وجود آلية عمل مبرمجة، حتى وفقًا لبنود الاتفاق التي كانت تنص على انسحاب من بعض المناطق مقابل دخول منظم وسلس، أدت إلى تنفيذ عمليات غير منسقة، وغياب كامل لأي التزام انضباطي على الأرض.

وذكرت، أن ما جرى لا يمكن اعتباره مجرد تجاوزات ميدانية، بل يمثل خرقًا واضحًا للاتفاق، حيث جرى الدخول إلى المناطق والسيطرة عليها بصورة شاملة، خلافًا لما تم الإعلان عنه سياسيًا، الأمر الذي فاقم من حالة التوتر وأضعف فرص تثبيت وقف إطلاق النار.