محافظ الغربية يشدد على ضرورة تسجيل مركبات "التوك توك" خلال جولة تفقدية بكفر الزيات

أجرى محافظ الغربية أشرف الجندي اليوم الاثنين جولة مفاجئة داخل قرية الدلجمون بمركز كفر الزيات، في إطار حرص المحافظة على التواجد الميداني المستمر بين المواطنين والاستماع المباشر لمطالبهم، حيث استهل المحافظ جولته بتفقد مبنى الوحدة المحلية، للاطمئنان على انتظام العمل وتيسير الإجراءات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن المتابعة على أرض الواقع هي السبيل الأسرع لحل المشكلات ورفع مستوى الخدمات.

وخلال جولته، حرص المحافظ على إيقاف عدد من مركبات التوك توك، موجهاً أصحابها بشكل مباشر بضرورة التوجه الفوري إلى مقر الوحدة المحلية للتسجيل، مشددًا على أنه لن يُسمح بتسيير أي مركبة غير مُسجلة عقب انتهاء المهلة المحددة، في إطار تنظيم الحركة المرورية، والحفاظ على سلامة المواطنين، وفرض الانضباط بالشارع العام.

وأوضح المحافظ، خلال جولته، أن تسجيل مركبات التوك توك، يشمل تقديم فاتورة المركبة أو ما يثبت شراءها، مثبتًا به رقم الشاسيه والماتور، وبيانات المركبة من حيث اللون وتاريخ الصنع إن وجد، إلى جانب بيانات المالك كاملة والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، على أن يتم عقب استكمال الإجراءات صرف لاصق مؤمَّن لكل مركبة يحمل الرقم والكود الخاص بالمركز أو المدينة أو الوحدة المحلية، بما يضمن سهولة التعرف عليها ومتابعتها بشكل منظم وآمن.

كما تفقد محافظ الغربية خلال جولته عددًا من الشوارع بالقرية، وتبادل الحديث مع الأهالي، مستمعًا إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالقرى، وتسعى إلى تحسين جودة الحياة بها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع المواطن في صدارة الأولويات، ومشددًا على أن أي شكوى تُطرح على أرض الواقع يتم التعامل معها فورًا دون تأجيل.

وفي السياق، تفقد محافظ الغربية عيادة أحمد عرابي الشاملة، ومجمع الصحة المدرسية والرضع بكفر الزيات، لمتابعة سير العمل داخل منشآت التأمين الصحي والوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى على أرض الواقع، في استجابة مباشرة لشكاوى عدد من المواطنين، وحرصاً على المتابعة الميدانية الدقيقة دون أي ترتيبات مسبقة.

وحرص المحافظ على الوقوف وسط المرضى وكبار السن على كراسي الانتظار داخل العيادات، وتبادل الحديث معهم بشكل مباشر، مستمعًا إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مواعيد الكشف، وطبيعة التعامل، وسرعة صرف الأدوية، مؤكدًا أن تواجده بين المواطنين داخل أماكن تلقي الخدمة هو الأسلوب الأمثل لرصد أوجه القصور والعمل على معالجتها فوراً، وأن صحة المواطن وكرامته تأتيان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

وتفقد المحافظ صيدليات التأمين الصحي داخل العيادات، ووقف بنفسه أمام شبابيك صرف الدواء، وتابع إجراءات صرف العلاج خطوة بخطوة، واطلع على مدى توافر الأدوية وآليات العمل داخل الصيدليات، موجّهًا بتيسير إجراءات الصرف، وتقليل زمن الانتظار، وتنظيم حركة المرضى بما يضمن انسيابية الخدمة ومنع التكدسات، خاصة مع مراعاة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحالات التي تتطلب رعاية خاصة.

كما شملت الجولة تفقد أقسام الاستقبال والعيادات المختلفة، حيث اطّلع المحافظ على منظومة العمل الداخلية، واستمع إلى شكاوى المواطنين المتعلقة بتنظيم الخدمة، موجّهًا بسرعة إعادة ترتيب آليات العمل وحسن توزيع الأطقم الطبية والإدارية، بما يحقق سرعة تقديم الخدمة ورفع كفاءة الأداء داخل العيادات، مؤكدًا أن أي قصور في الخدمة الصحية لن يتم التهاون معه.

وأكد المحافظ، خلال حديثه المباشر مع المرضى داخل العيادات وأمام شبابيك الصيدليات، أن المتابعة الميدانية المستمرة هي السبيل الحقيقي لضبط منظومة العمل وتحسين جودة الخدمة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالانضباط الإداري وحسن معاملة المرضى، وعدم السماح بأي مظاهر تقصير أو إهمال، وأن المواطن يجب أن يلمس تحسنًا حقيقيًا في مستوى الخدمة الصحية المقدمة له.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجولة تأتي ضمن نهج ثابت تتبعه المحافظة يعتمد على الجولات المفاجئة والمتابعة الميدانية المستمرة لكافة القطاعات الخدمية، مؤكدًا أن صحة الإنسان تمثل محورًا رئيسيًا في خطة عمل محافظة الغربية، وأن تحسين منظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمة علاجية لائقة بالمواطنين يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية.

وفي ختام الجولة، أعرب عدد من المرضى وكبار السن عن تقديرهم لحرص محافظ الغربية على التواجد بينهم والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم بشكل مباشر، مؤكدين أن الجولة عكست اهتمامًا حقيقيًا بتحسين مستوى الخدمات الصحية والعمل الجاد على تيسير العلاج وتخفيف معاناة المرضى.