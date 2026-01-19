قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائمة بيراميدز في مواجهة الجونة بكأس مصر
دياب اللوح يبحث مع نظيره البريطاني تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
رئيس أركان جيش الاحتلال: مستعدون لتفعيل قدرة هجومية غير مسبوقة ضد أي محاولة للمساس بأمن إسرائيل
أول رد فعل من كاف عقب أحداث نهائي أمم أفريقيا .. ماذا قال؟
ابنة الشيخ المنشاوي تناشد وزارة الأوقاف: توجد 3 مصاحف لوالدي أتمنى إخراجها لجمهوره
خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف
تحذير عاجل من تجربة ترند الماء المغلي في مصر.. ماذا حدث؟
الداخلية تكشف تفاصيل سيارة تسير عكس الاتجاه وعليها شعار مجلس النواب
مرصد الأزهر ينعى الإمام النيجيري أبوبكر عبد الله: ترك خلفه إرثا ناصعا من التسامح والشجاعة
لإبراز التراث الشعبي للمأكولات.. إطلاق الموسم الرابع من مبادرة «طبلية مصر»
لو مش عايز تكتب قايمة تعمل إيه؟ صندوق المأذونين الشرعيين يجيب
رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لوسي لـ صدى البلد: طلبت من داوود عبد السيد وقف التصوير بسبب دموعي

لوسي - داوود عبد السيد
لوسي - داوود عبد السيد
سعيد فراج   -  
تصوير صلاح مهدي

تحدثت الفنانة لوسي، عن طقوسها قبل تصوير المشاهد ومواقف لها في أعمال سابقة، وذلك خلال كواليس مسلسل حق ضايع. 

وحول استعدادها لتصوير المشاهد، قالت لوسي، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري: «قبل التصوير بقعد أهزر وأول ما المخرج يقول "أكشن" ببقى أنا واحدة تانية خالص ولو لثانية حسيت إن أنا "لوسي" أفصل، ما عرفش أشتغل». 

وتابعت لوسي: «وانا بعمل سارق الفرح في اخر مشهد الفينال الله يرحمه ويحسن اليه الأستاذ الكبير داود عبد السيد، شاورت له بيدي وقولتله أنا آسفة ممكن نعمل ستوب قال لي ليه؟ قلت له أنا حاسة ان انا بمثل قال لي انت كنتي كويسة قلت له لا انا حسيت إن أنا بمثل معلش سامحني قالي طب انتي عايزة تعملي أحسن من كده إيه قلتله أنا متأسفة أنا في الأول كنت حاسة إني بمثل لأن دموعي ما نزلتش.. وبعد التصوير بفصل في ثانية وبنسى المشهد في ثانية وبخرج من الشخصية على طول 

طقوس لوسي في رمضان 

وحول طقوسها في شهر رمضان، قالت لوسي: «بصوم والحمد لله بصلي وبطبخ لو ما عنديش تصوير أنا اللي لازم أخش المطبخ وما حدش غيري يخش المطبخ وكله ورا واعمل الحاجة بالتزام وبعمل الكنافة والقطايف والخشاف وقمر الدين والحاجات الرمضانية كلها بحبها». 

بداية تصوير مسلسل حق ضايع

شهد بدء تصوير مسلسل "حق ضايع" أجواء احتفالية مميزة، مع عودة قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري إلى ساحة الدراما بعد غياب دام 10 أعوام، في خطوة مهمة تعكس استعادة الدور الوطني للإعلام المصري في صناعة الدراما الجادة.

حضر الحفل وتقطيع تورتة الاحتفال، عدد من القيادات الإعلامية وصُنّاع العمل، في مقدمتهم المخرج مجدي لاشين أمين عام المجلس الأعلى للهيئة الوطنية للإعلام، وعبير القاضي رئيس قطاع الإنتاج، ومدحت يونس رئيس قطاع إنتاج الفيديو بالهيئة، وممثلين عن قطاع الأخبار والشئون القانونية.

كما حضر أبطال المسلسل، أحمد صلاح حسني، ملك قورة، نسرين أمين، لوسي، محسن محيي الدين، أشرف طلبة، نضال الشافعي، عبير منير، مروة الأزلي، مدحت تيخة، رنا سماحة، بالإضافة إلى مخرج العمل محمد عبد الخالق، والمؤلف حسين مصطفى محرم، والمشرف العام على الإنتاج بالشركة المنتجة للعمل، إسلام  فؤاد، والمنتج الفني عوض ماهر، وفريق الإنتاج محمد عوض ومحمد ميشو، وممثلي الصحف والقنوات الفضائية.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال موسم رمضان 2026، ليكون أول عمل لقطاع الإنتاج بعد سنوات من التوقف، وسط توقعات بأن يحقق حضورًا لافتًا على خريطة الدراما المصرية.

لوسي ومشوارها الفني 

قدمت لوسي خلال مشوارها الفني، أكثر من 60 عملاً، بين السينما والمسرح والتليفزيون، ولعل أبرزها فيلم “سارق الفرح” و"ليالى الحلمية" و"سمارة" و"ولي العهد" و"زيزينيا" و"فارس المدينة" و"الحب في الثلاجة" و"البحث عن سيد مرزوق".

لوسي الفنانة لوسي مسلسل حق ضايع داوود عبد السيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف العماني

وزير الأوقاف العماني: المهن في التصور الإسلامي رسالة أخلاقية

الوسواس القهري

ماذا يفعل المريض بالوسواس القهري؟.. أمين الإفتاء يجيب

بيان حكم الطهارة للمرأة مع وضع أظافر طبية

هل تصح الطهارة للمرأة مع وضع أظافر طبية؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع..صور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع

لماذا تظهر الهالات فجأة حتى مع النوم الكافي؟

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد