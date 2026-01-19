قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة
مسؤول سابق بالنتاجون: التدخل العسكري الأمريكي في جرينلاند خيال روّجت له بعض عواصم أوروبا
برلماني: مواجهة التطرف تبدأ من تجديد الخطاب الديني وحضور العلماء بقوة في الفضاء الرقمي
الأهلي يستقر على قيد 5 لاعبين جدد بالقائمة الأفريقية قبل مواجهة يانج أفريكانز بدوري الأبطال
منها إم جي وشيري.. 5 سيارات رياضية تحمل العلامة الصينية | بالأسعار
عبد الغني هندي: الأزهر الشريف يرحب بالفكر المستنير ويرفض محاولات النيل من كبار الأئمة
موعد ليلة النصف من شعبان 2026 وفضلها وأفضل الأعمال لإحيائها
تخفيضات.. أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان بالأسعار
إعلان مهم من وزارة الأوقاف للأئمة بشأن صلاة التهجد في رمضان 2026
أزمة تهدد السنغال قبل مونديال 2026 بعد تصرفات نهائي أمم أفريقيا
رسمياً.. دخول اتفاقية الأمم المتحدة التاريخية لحماية أعالي البحار حيز التنفيذ
برلماني يطالب بتحويل الجمعيات من مجرد موزع للأسمدة إلى كيانات اقتصادية متكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد 4 أشهر من اختطافه.. العثور على جثمان المنتج محمد قبنض في سوريا

المنتج السوري محمد قبنض
المنتج السوري محمد قبنض
قسم الخارجي

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الاثنين العثور على المنتج السوري محمد قبنض وبرفقته مخطوف آخر يدعى حمزة اللحام الذي اختطف قبل قرابة شهر وكانت قضيته متابعة من قبل المباحث الجنائية كذلك، حيث جرى تأمينهما وحمايتهما أصولًا.

وقالت الداخلية السورية، إنه بفضل الجهود المكثفة والمتابعة الحثيثة، تمكنت وحدات الأمن الداخلي، اليوم، من العثور على "قبنض" بعد 4 أشهر بعد اختطافه من أمام مكتبه بـ ريف دمشق.

وأكدت الداخلية السورية أنها باشرت الجهات المختصة استكمال التحقيقات وملاحقة باقي أفراد الخلية، داعية إلى التعاون مع الجهات الأمنية، معتبرة أن لذلك دور أساسي في حفظ الأمن العام، وتسريع كشف الجرائم، وضمان سلامة الجميع.

يذكر أن نجل المنتج السوري محمد قبنض، أعلن اختطاف والده المنتج الدرامي، في شهر سبتمبر الماضي 2025، حيث أوضح في منشور كتبه عبر حسابه بـ فيس بوك، أن والده اختطف أمام مقر شركة “قبنض” في ضاحية قدسيا طريق البجاع بالقرب من مجمع صحارى، من قبل مجهولين ينتحلون صفة الأمن العام بواسطة سيارتين، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

المنتج السوري محمد قبنض محمد قبنض سوريا وزارة الداخلية السورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

جماهير السنغال

إيقاف وغرامة وحرمان من المونديال.. عقوبات قاسية ضد السنغال فى أحداث نهائي الكان

ترشيحاتنا

الحملة

غلق وتشميع 4 منشآت طبية غير حكومية "خاصة" في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية

جانب من الحملة

ضبط 4.5 طن دواجن ومصنعات مجهولة المصدر في حملة بالعبور

حملة لمجابهة فارزى القمامة ببورسعيد

الوالي يداهم مخازن الفرزة ويتصدى بحسم لظاهرة النباشين بضواحي بورسعيد |شاهد

بالصور

نيرمين الفقي السر الغامض في حياة اولاد الراعي

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

تفسير حلم المرحاض في المنام: فقدان السيطرة والشعور بانعدام الخصوصية

تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام

شراء سيارة مستعملة .. 10 أشياء ضروري فحصها قبل إتمام الصفقة

بيع سيارة
بيع سيارة
بيع سيارة

مياه الشرب بالشرقية تنفذ حملات للتوعية المائية بقرى مركز الزقازيق

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد