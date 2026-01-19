بعد 4 أشهر من اختطافه.. العثور على جثمان المنتج محمد قبنض في سوريا

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الاثنين العثور على المنتج السوري محمد قبنض وبرفقته مخطوف آخر يدعى حمزة اللحام الذي اختطف قبل قرابة شهر وكانت قضيته متابعة من قبل المباحث الجنائية كذلك، حيث جرى تأمينهما وحمايتهما أصولًا.

وقالت الداخلية السورية، إنه بفضل الجهود المكثفة والمتابعة الحثيثة، تمكنت وحدات الأمن الداخلي، اليوم، من العثور على "قبنض" بعد 4 أشهر بعد اختطافه من أمام مكتبه بـ ريف دمشق.

وأكدت الداخلية السورية أنها باشرت الجهات المختصة استكمال التحقيقات وملاحقة باقي أفراد الخلية، داعية إلى التعاون مع الجهات الأمنية، معتبرة أن لذلك دور أساسي في حفظ الأمن العام، وتسريع كشف الجرائم، وضمان سلامة الجميع.

يذكر أن نجل المنتج السوري محمد قبنض، أعلن اختطاف والده المنتج الدرامي، في شهر سبتمبر الماضي 2025، حيث أوضح في منشور كتبه عبر حسابه بـ فيس بوك، أن والده اختطف أمام مقر شركة “قبنض” في ضاحية قدسيا طريق البجاع بالقرب من مجمع صحارى، من قبل مجهولين ينتحلون صفة الأمن العام بواسطة سيارتين، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.