مسؤول كردي : انهيار كامل للمفاوضات بين دمشق وعبدي.. وتحذير تركي

أعلن مسؤول كردي، الثلاثاء، انهيار المفاوضات بين الرئيس السوري أحمد الشرع ومظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية.

وقال المسؤول: "انهارت المفاوضات التي جرت أمس في دمشق بين اللواء مظلوم والسيد الشرع تماماً"، محملاً الحكومة المركزية مسؤولية الانهيار.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا الثلاثاء أن تركيا «لن تقبل بأي استفزاز» في ظل تجمعات تنظمها أحزاب وحركات مؤيدة للأكراد احتجاجاً على الهجوم الذي نفذته سلطات دمشق المدعومة من أنقرة على القوات الكردية في شمال شرقي سوريا.

وقال يرلي كايا للصحفيين «نتابع عن كثب وبانتباه كبير التطورات الأخيرة في الوضع في سوريا وكل الأنشطة على طول حدودنا»، مضيفاً «أود التأكيد مجدداً أننا لن نسمح بأي محاولة استفزاز أو عملية تلاعب بالرأي العام، تهدف إلى بلبلة السلام في بلادنا».