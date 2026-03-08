قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
محافظات

تقديرًا لمسيرته الخيرية.. قيادات الأزهر تشارك في عزاء الحاج عبد الحميد سالم | صور

عزاء الحاج عبد الحميد سالم
عزاء الحاج عبد الحميد سالم
مروة فاضل

قدّم الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، واجب العزاء في وفاة رجل البر والعطاء الحاج عبد الحميد سالم، الذي عُرف بسيرته الطيبة وما قدمه من أعمال الخير والإنفاق في وجوه البر والإحسان.

وجاء ذلك نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث نقل خالص تعازي ومواساة الأزهر الشريف، كما أبلغ تعازي كلٍّ من الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أسرة الفقيد الكريمة، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وقد أُقيم العزاء بعزبة كرم التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بحضور الشيخ سامي صالح، مدير إدارة أشمون التعليمية الأزهرية، وعماد حجران، مسؤول أمن الإدارة، إلى جانب جمع من أهالي العزبة وأقارب الفقيد، الذين حرصوا على المشاركة في تقديم واجب العزاء واستحضار مآثره الطيبة وسيرته العطرة.

وأشاد الحضور بما عُرف عن الفقيد من سخاء اليد والبذل في وجوه الخير، ودعمه المتواصل لأعمال البر والإحسان، مؤكدين أن ذكراه ستظل محفورة في نفوس كل من عرفه، وأن أعماله الصالحة ستكون له ذخرًا وفضلًا في ميزان حسناته.

واختُتمت مراسم العزاء بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتقبّل الفقيد في الصالحين، وأن يجعل ما قدّمه من أعمال خير في ميزان حسناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

محافظة المنوفية المنوفية أخبار محافظة المنوفية اشمون الخير

