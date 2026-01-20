قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين: موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء مجلس سلام غزة

بيسكوف
بيسكوف
محمود نوفل

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف عن أسفه لنية مولدوفا الانسحاب من رابطة الدول المستقلة ، مؤكدا  لم تكن نية مولدوفا الانسحاب من رابطة الدول المستقلة مفاجأة بالنسبة لروسيا.


وقال بيسكوف في بيان له : ممثل الرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الخارجي دميتريف يعتزم الاجتماع مع بعض ممثلي الوفد الأمريكي في دافوس بسويسرا.

وأكد الكرملين على دعم موسكو لاستعادة العلاقات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف البيان الروسي: لا قلق لدى الكرملين بشأن ارتفاع التضخم والبنك المركزي يسيطر على الوضع.

وتابع البيان : ممثل الرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الخارجي دميتريف سيقدم معلومات للجانب الأمريكي بشأن التسوية السلمية بأوكرانيا.

وزاد : موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء "مجلس السلام" المعني بغزة وتتوقع أن تتلقى توضيحات خلال الاتصالات مع الولايات المتحدة.

وأوضح بيسكوف أن روسيا لم تتلق دعوة لحضور اجتماع مجموعة السبع في باريس يوم الخميس المقبل ، مشيرا إلى أن موسكو ليست على علم بالمناقشات الجارية باستمرار بين الأوكرانيين والأوروبيين.

كما لم يؤكد بيسكوف اجتماع ممثل الرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الخارجي دميتريف بالرئيس ترامب .مضيفا " الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا تعرف جيدا ما تريده روسيا في سياق التسوية الأوكرانية.

وختم بيسكوف: من المهم لموسكو أن تتلقى معلومات حول مضمون مناقشات الولايات المتحدة وأوروبا وكذلك بين أوروبا وأوكرانيا.

روسيا أوكرانيا الكرملين مجلس سلام غزة أمريكا

