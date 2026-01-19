الكرملين: الرئيس الروسي تلقى دعوة للانضمام لمجلس السلام في غزة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (كرملين) دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة، وإنه يدرس حاليا ما إذا كان سيقبل هذه الدعوة.

ويُعد مجلس السلام جزءا من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية النزاع في قطاع غزة. وقد كُشف عن الخطة ذات المرحلتين في 29 سبتمبر من العام الماضي.

كان البيت الأبيض أعلن أن مجلس السلام، الذي يرأسه ترامب، سيضم المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال الأمريكي وصهر ترامب جاريد كوشنر، وغيرهم.